La guitare iconique Randy Rhoads en vedette dans la nouvelle exposition « Rock and Roll Hall of Fame »

Les Temple de la renommée du rock and roll continue de célébrer ses nouveaux intronisés avec les fans. L’exposition des intronisés 2021 honorant la classe de cette année s’ouvre lors de Celebration Day Powered by PNC le 24 octobre avec une entrée gratuite au musée pour les résidents de l’Ohio.

L’exposition met en lumière la classe de cette année et son impact sur l’histoire de la musique en présentant de nombreux objets emblématiques qui couvrent les carrières de ces légendes. Dans la galerie du Temple de la renommée du musée, les fans peuvent profiter de la dernière exposition de la classe des intronisés, la signature de chaque intronisé (avec une dédicace spéciale le 29 octobre), des vidéos et des listes de lecture de chansons déterminantes (également disponibles sur le site Salle du Rocher‘s Spotify page), ainsi que l’expérience Power Of Rock.

Jetez un coup d’œil intime à l’équipement, aux vêtements, aux paroles, aux affiches et aux programmes des intronisés de cette année, qui comprennent : Tina Turner, Carole Roi, LES GO-GO’S, Jay Z, COMBATTANTS DE FOO et Todd Rundgren, de même que KRAFTWERK, Charley Patton et Gil Scott-Héron pour une influence précoce, LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads pour l’excellence musicale, et Clarence Avant pour le Prix ​​Ahmet Ertegun.

Les faits saillants de l’exposition des intronisés de 2021 comprennent :

* Dave Grohl du COMBATTANTS DE FOO‘ La guitare Ampeg de Dan Armstrong, qui a été utilisée comme guitare principale pendant la « Un par un » époque et « Lumière gaspillée » visiter. L’appelant l’une de ses guitares préférées, Grohl possède quatre Ampegs qui sont tous réglés différemment pour divers COMBATTANTS DE FOO chansons et figurent dans trois des vidéos les plus populaires du groupe : « Toute ma vie », « Celui » et « Des moments comme ceux-ci ».

* Tina Turnerla robe en dentelle rouge portée dans le clip de « Danseuse privée », la chanson titre de son album le plus vendu, une œuvre d’art culturellement significative de l’une des voix les plus emblématiques de la musique de la fin du 20e siècle, et a réaffirmé et redéfini la carrière de la reine du rock and roll.

* Carole RoiLe piano acrosonique avec banc, qu’elle a utilisé pour chanter des succès pendant des années consécutives en tant que l’une des musiciennes les plus prolifiques d’Amérique, aimée pour des chansons telles que « (Tu me fais me sentir) comme une femme naturelle » et « Tu as un ami ».

* Randy RhoadsGuitare Jackson Concorde blanche en forme de V asymétrique conçue personnellement, l’une des guitares les plus emblématiques jamais fabriquées par l’un des guitaristes rock les plus influents de l’histoire.

* Todd Rundgrenle costume violet brodé de ‘s porté lors des spectacles de 1978 et lors de l’enregistrement de son album live « Retour aux bars », qui comprenait un séjour d’une semaine à Cleveland à l’Agora.

* Billy PrestonClavier Casio Voice Arranger VA-10 de Casio. Un prodige du clavier qui a joué avec Mahalia Jackson et Andrae accroupi à dix ans, personne ne pouvait faire mieux que Preston, qui a obtenu une renommée mondiale en jouant avec LES BEATLES, et avec ses propres disques solo.

* LES GO-GO’S sont remarquables pour être le groupe entièrement féminin le plus réussi à jouer de leurs propres instruments et à écrire leurs propres chansons. Les costumes et/ou instruments exposés de chaque membre du groupe montrent que leur style audacieux était aussi amusant que leur musique, du féminin à la New Wave avant-gardiste.

* Gil Scott-Héronle chapeau marron emblématique de , une pièce maîtresse du poète et musicien révolutionnaire, mieux connu pour son travail de 1970 « La révolution ne sera pas télévisée ».

De plus, visualisez de nombreux autres objets uniques tels qu’un portrait de Jay Z, « Tree Of Life », par l’artiste visuel Jerin Beasley, LL Cool Jveste ours en peluche de « 6 minutes de plaisir », et des photos rarement vues de Clarence Avant et Charley Patton, et découvrez des vidéos musicales emblématiques en KRAFTWERK, innovateurs et pionniers de la musique électrique.

Pour en savoir plus sur l’exposition des intronisés 2021 et la 36e édition Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation et événements, rendez-vous à cet endroit.