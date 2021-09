La guitare la plus importante du punk, la Mosrite Ventures II de Johnny Ramone de 1985, sera mise aux enchères

La guitare la plus importante et la plus emblématique du punk rock, la Mosrite Ventures II de Johnny Ramone de 1965, sera mise aux enchères le 25 septembre.

Achetée en octobre 1977, et actuellement détenue par le musicien et producteur new-yorkais Daniel Rey, la guitare a été jouée sur tous les albums studio des Ramones entre 77 et 96, et on estime qu’elle a fait 1 985 apparitions sur scène entre les mains du guitariste décédé. Il comporte les mots “Johnny Ramone, My Main Guitar, 1977-1996” à l’arrière du corps, ainsi que la signature du guitariste.

Les pré-enchères sur la guitare sont désormais ouvertes sur le site Web de RR Auction, l’enchère la plus élevée actuelle étant affichée à 60 500 $.

Le site d’enchères propose l’historique suivant sur l’instrument :

Cummings [aka Johnny Ramone] acheté à l’origine cette guitare entre le 23 octobre 1977 et le 30 octobre 1977, pour remplacer son corps de dalle bleu Ventures II d’origine, qui a été volé dans le fourgon de Sire Records (avec le reste du matériel du groupe) dans la nuit du 22 octobre 1977, après le concert du groupe au Aragon Ballroom de Chicago. Ironiquement, cette guitare avait été offerte à Cummings plus tôt en 1977, mais il l’a transmise en pensant qu’elle était trop chère à 500 $, ce qui était un peu moins de 10 fois ce qu’il avait payé pour sa Ventures II originale en 1974.

Lors de son achat, le corps en tilleul de la guitare avait déjà été repeint en blanc et le cordier vibrato d’origine, qui serait venu sur cette guitare, avait été retiré par le propriétaire d’origine et remplacé par un cordier à butée (comme Cummings l’avait installé sur son Ventures bleu II en 1975). Les trous de vis d’origine pour le cordier de vibrato sont bouchés et visibles à l’avant et à l’arrière du cordier d’arrêt. La plaque du manche, utilisée pour couvrir les vis à tête fraisée, avait également été retirée par le propriétaire d’origine et les quatre petits trous de vis qui la fixaient ont été remplis de la même manière que les vis du chevalet et sont visibles à l’arrière de la guitare.

Avant la livraison de la guitare à Cummings, les accordeurs à boutons en plastique Kluson d’origine ont été retirés et leurs trous de vis bouchés et remplacés par des Grovers (présents sur la guitare) par le technicien de guitare Ramones ‘Little Matt’ Lolya. Les micros, qui étaient également d’origine lorsque Cummings a reçu la guitare, ont d’abord été remplacés par un Dimarzio FS1 fin 1979-début 1980 en position chevalet (montrant maintenant une usure de jeu sur sa couverture), et en 1983 par un modèle Seymour Duncan SM mini un humbucker a été installé sur la position du manche : les deux micros ont été testés via un amplificateur et sont câblés et fonctionnent.

L’interrupteur à bascule a une puce de poker “Rhythm / Treble” de style Gibson noir, le pont non-roller en laiton nickelé est d’origine pour la guitare, et derrière le pont se trouve un morceau de carton sécurisé et recouvert de ruban adhésif noir pour stabiliser le pont en jouant. L’écrou flottant est également d’origine. Le pickguard et les micros à trois couches noir/blanc/noir sont fixés avec un ensemble de vis à fente et de vis cruciformes à dôme et à tête plate (une manquante entre le bouton de volume et l’interrupteur à bascule).

La guitare a été livrée à l’origine à Cummings avec deux boutons de réflecteur de cloche de style Gibson de style Gibson pour le volume et la tonalité. Le bouton de volume a finalement été remplacé par un bouton de style “télé” en forme de dôme, et le bouton de tonalité du réflecteur de cloche est toujours sur la guitare et porte une puce de cicatrice de bataille au numéro 3. La touche en palissandre ne porte pas de numéro de série ; à la suite du vol d’Aragon quelques jours plus tôt, Sire a insisté pour que les manifestes portent les numéros de série des équipements à l’avenir. Comme cette guitare n’avait pas de numéro de série, elle était simplement identifiée sur les manifestes comme « RM1 ».

Le manche montre une quantité incroyable d’usure du côté des basses des frettes du registre supérieur, illustrant la férocité du style de jeu agressif de Cummings. Le manche a été refretté à un moment donné avec un fil de frette plus lourd, et il conserve sa finition d’origine et le logo Mosrite, la finition présentant également des craquelures importantes en raison de l’âge et des environnements auxquels la guitare a été exposée. Il y a une usure extrême à l’arrière du cou de la première à la cinquième case à cause du jeu. De même, la guitare présente de nombreuses entailles, coups et usure jusqu’à la finition. L’original “Straps Unlimited, Inc.” de Cummings est fixé à la guitare avec du ruban adhésif. sangle de marque et trois médiators Ramones, qui, avec les cordes d’origine, ont été utilisés lors du dernier spectacle Ramones, qui a eu lieu au Palace à Los Angeles, Californie le 6 août 1996. La guitare pèse 7,2 livres très léger ( avec sangle). Comprend un étui robuste de style « strat » sans marque signé sur le dessus par Johnny Ramone ; le boîtier comporte un loquet remplacé et un loquet cassé.

(Crédit image : RR Auctions)

Tout l’arsenal d’équipement des Ramones a été volé une deuxième fois à Los Angeles en avril 1983. Heureusement, cependant, cette guitare était dans l’hôtel où travaillait Matt Lolya et était la seule pièce d’équipement non volée cette nuit-là. On pense qu’environ 100 à 150 guitares Ventures II à corps plat ont été produites en 1965, ce qui les rend rares à part entière, Cummings en possédant quatre.

Les enchères pré-live sur la guitare se termineront le vendredi 24 septembre à midi HNE. La vente aux enchères en direct débutera à 15 h HNE le 25 septembre. Les enchères peuvent être faites en ligne ici.