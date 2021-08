La guitare Mosrite “Number One” de Johnny Ramone et son ampli mis aux enchères

Une vente aux enchères à venir de Boston Vente aux enchères RR mettra en vedette Johnny RamoneLa guitare Mosrite “Numéro un”.

La guitare électrique Mosrite Ventures II de 1965 détenue et utilisée par Johnny Ramone (vrai nom: John Cummings) pendant près de deux décennies en tant que guitariste des légendes du punk rock RAMONES, avec le dos de la guitare signé au feutre noir, “Johnny Ramone, My Main Guitar, 1977-1996.” Il a été joué à chaque RAMONES représentation jusqu’à sa retraite : de novembre 1977 à août 1996, pour un total d’environ 1 985 spectacles. L’instrument a été utilisé pour enregistrer les 15 RAMONES albums et peut être entendu sur n’importe quel live RAMONES bootleg de fin 1977-1999. Il a ensuite été affiché au Temple de la renommée du rock and roll à Cleveland pendant plusieurs années.

Cummings acheté à l’origine la guitare en 1977 pour remplacer son corps de dalle bleu Ventures II d’origine, qui a été volé au Records de taureaux van avec le reste de l’équipement du groupe après un spectacle à l’Aragon Ballroom à Chicago. Ironiquement, cette guitare avait été offerte à Cummings plus tôt en 1977, mais il l’a transmis en pensant que c’était trop cher à 500 $, ce qui était un peu moins de dix fois ce qu’il avait payé pour son Ventures II original en 1974.

Le manche montre une quantité incroyable d’usure de Cummingsstyle de jeu agressif vers le bas. La guitare présente de nombreuses entailles, coups et usure jusqu’à la finition. Fixé à la guitare avec du ruban adhésif est Cummingsla sangle d’origine et trois RAMONES médiators, qui, avec les cordes d’origine, ont été utilisés à la dernière RAMONES spectacle, qui a eu lieu au Palace à Los Angeles, Californie, le 6 août 1996.

Les RAMONES‘ tout l’arsenal d’équipement a été volé une deuxième fois à Los Angeles en avril 1983. Heureusement, cependant, cette guitare était dans l’hôtel en cours de travail par le guitariste du groupe et était la seule pièce d’équipement non volée cette nuit-là. On pense qu’environ 100 à 150 guitares Ventures II à corps plat ont été produites en 1965, ce qui les rend rares à part entière, avec Cummings en possède quatre.

Également inclus dans l’enchère est Johnny Ramone‘s Electro-Harmonix Mike Matthews Freedom Amp. Cummings utilisé cet ampli en direct au CBGBs et à divers autres début RAMONES spectacles et Arturo Vega‘s loft tout au long de 1974 et 1975.

Selon RAMONES producteur et ingénieur Ed Stasium, il a joué sur cet ampli pour la deuxième guitare du groupe en 1980 “Fin du siècle” LP. “C’était un ampli d’entraînement pour [Cummings], mais c’est ce que j’avais l’habitude de suivre, à travers toute la douleur et la gloire de faire cet album.’ Cet ampli peut être vu dans la vidéo du RAMONES‘ la toute première performance de CBGB, ainsi que dans d’autres premières vidéos et photos.

Cette vente aux enchères spécialement organisée de raretés rock and roll provient de la collection de Daniel Rey; un musicien devenu producteur de l’underground New Jersey-New York qui, pendant plus de trois décennies, était un membre de confiance et inestimable de la RAMONES‘ sanctuaire. Parmi les faits saillants supplémentaires; des affiches, des invitations et des paroles manuscrites.

Les “Collection Ramones Et Punk De Daniel Rey” de Vente aux enchères RR a commencé le 24 août et se terminera pendant “Les raretés remarquables” vente aux enchères en direct qui aura lieu le samedi 25 septembre à Boston, Massachusetts.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rrauction.com.

Ramone était un membre fondateur du groupe punk fondateur qui a fait son entrée sur la scène musicale new-yorkaise en 1974. Johnny était connu pour son jeu de guitare rapide et énergique. Son style se composait presque exclusivement de coups rapides vers le bas et de formes d’accords de mesure. Ce style de jeu unique et ce son bourdonnant de scie de JohnnySes parties de guitare ont eu une grande influence sur de nombreux guitaristes punk rock et le maintiennent sur de nombreuses listes des plus grands guitaristes.

Le 15 septembre 2004, Johnny Ramone est décédé dans sa maison de Los Angeles à l’âge de 55 ans après une bataille de cinq ans contre le cancer de la prostate.

Crédit photo: Ian Harper

