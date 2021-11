La guitariste fondatrice de Tyketto, Brooke St. James, est «passée très près de la mort» en luttant contre Covid 19

Fondateur TYKETTO guitariste Brooke St James « passé très près de la mort » lors de sa récente bataille contre COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

St James, qui a joué sur TYKETTOLes quatre premiers albums de avant de quitter le groupe en 2014, ont parlé de son expérience avec la maladie respiratoire tout en faisant appel à ses fans et amis sur GoFundMe pour qu’ils l’aident à couvrir les coûts associés aux dépenses médicales et à la perte de revenus.

Brooke a écrit en partie: « À la mi-septembre 2021, ma fille de maintenant 17 ans est rentrée de l’école malade. En quelques jours, presque tout le monde chez moi était malade. Les enfants ont d’abord été testés positifs, puis ma femme. D’accord, pas besoin de paniquer .. d’après ce que nous savions tous à ce moment-là, nous, en tant qu’individus relativement en bonne santé, devrions aller bien. Les enfants ont immédiatement rebondi. Ma femme a été malade pendant environ 5 à 6 jours avec des symptômes typiques du rhume. Cependant, après avoir vécu mon premier les symptômes le 23 septembre 2021 ont été testés positifs le 24 septembre et ont commencé un déclin effrayant et rapide. Malheureusement, ce virus m’a affecté très différemment de ma famille.

« J’ai été hospitalisé le 4 octobre et finalement, par la grâce de Dieu, je suis sorti le 30 octobre. Pendant mon séjour, je suis passé très près de la mort selon mes médecins et alors que j’ai été transféré aux soins intensifs à un moment donné, j’ai réussi à contourner d’une manière ou d’une autre. l’état de l’intubation et du ventilateur.

« Cela nous amène ici et maintenant. Je suis actuellement à la maison en train de me remettre de Covid et d’une double pneumonie. C’est malheureusement un jeu de patience. Pour l’instant, je suis attaché à une machine à oxygène et je me déplace avec l’aide d’un déambulateur. J’ai toutes les raisons de croire que les choses s’améliorent quotidiennement, même si c’est difficile à mesurer par si petit incréments. »

COVID-19 affecte tout le monde différemment – alors qu’une personne sur trois est asymptomatique et ne développera aucun symptôme, 5% des personnes deviennent gravement malades. Certaines de ces personnes présentent encore des symptômes des mois plus tard. Les personnes âgées sont plus susceptibles de tomber gravement malades, en particulier si elles fument, sont obèses ou souffrent de diabète. L’exposition à une concentration élevée présente un risque plus élevé d’infection.

St James a commencé à jouer à neuf ans. Musicien autodidacte, St James a grandi en écoutant et en jouant avec les disques de AÉROSMITH, PÉRIPLE, REINE, ASTUCE PAS CHER et EMBRASSER, parmi de nombreux autres groupes de rock classique, et a rejoint son premier groupe de travail à l’âge de seize ans. Quelques années plus tard, St James a déménagé à Milwaukee et a rencontré un succès régional avec le groupe de rock populaire de 1980 MOXY ROXX, mais l’intérêt des grands labels s’est effondré. St James puis est allé à New York et a formé TYKETTO, avec qui il a participé à de nombreuses tournées. Après St James a quitté le groupe, il a passé trois ans à Las Vegas avec un groupe de rock classique ROUTE DE BRIQUE JAUNE. St James vit actuellement à Milwaukee où il joue avec plusieurs groupes de rock locaux populaires et poursuit une carrière solo.



