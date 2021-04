LA Guns Feat. Phil Lewis et Tracii Guns sortiront un nouvel album, “ Checkered Past ”, en novembre

LA GUNS, mettant en vedette le chanteur Phil Lewis et guitariste Pistolets Tracii, a mis “Passé à damier” comme titre de son nouvel album studio, prévu en novembre via Frontiers Music Srl. Ce sera le troisième album studio depuis les retrouvailles très bienvenues de la fondation principale du groupe, Lewis et Armes à feu. Il suivra les albums studio bien reçus “La paix manquante” et “Le diable vous savez”, plus la sortie en direct “Fabriqué à Milan”, et un EP de reprise “Un autre Noël en enfer”.

Armes à feu a révélé le titre du nouveau LA GUNS LP lors d’une apparition sur “Le spectacle Jasta”, hébergé par LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta. Parlant des projets du groupe pour les mois à venir, le guitariste a déclaré: “Il y a un live LA GUNS record à paraître en juillet. Tout ‘Armé et chargé’; C’est tout [the songs from] ‘Armé et chargé’ habitent. Et puis un disque studio sort en novembre – un nouveau LA GUNS enregistrement en studio. Et ça s’appelle «Passé à damier». “

LA GUNS a interprété son deuxième album, les années 1989 “Armé et chargé”, dans son intégralité le 28 novembre 2020 au Fremont Country Club à Las Vegas, Nevada. L’événement a été retransmis en direct via Veeps.

En mai 2020, LA GUNS a sorti un nouveau single, “Te laisser tomber”. La chanson a été écrite et enregistrée alors que le groupe était en train de travailler sur son prochain album studio.

LA GUNS est:

Phil Lewis – voix



Pistolets Tracii – guitares



Ace Von Johnson – guitares



Johnny Martin – basse



Scot Coogan – tambours

Ce groupe ne doit pas être confondu avec le batteur Steve Rileyla version de LA GUNS, qui a sorti son premier album, “Renégats”, l’automne dernier via Enregistrements Golden Robot.

Rileyla version de LA GUNS a fait ses débuts en direct en mai 2019 au M3 Rock Festival. Le batteur est rejoint dans le groupe par un guitariste / chanteur basé à Orlando, en Floride Kurt Frohlich, bassiste Kelly Nickels (un membre de LA GUNS‘incarnation “classique”) et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour le groupe de 2007 à 2009, puis à nouveau de 2011 à 2014).

En janvier 2020, Riley a été poursuivi par Lewis et Armes à feu devant le tribunal de district de Californie. Joindre Riley comme défendeurs dans l’affaire sont les trois musiciens qui jouent dans sa version rivale récemment lancée de LA GUNS; le directeur, l’agent de réservation et le marchand de ce groupe; et Enregistrements Golden Robot.

La plainte, qui demande un procès avec jury, allègue que Rileyla version de LA GUNS (dénommé dans le dossier de l’affaire “la contrefaçon LA GUNS“) crée une” concurrence déloyale “par son utilisation non autorisée du LA GUNS marque déposée. En plus, Armes à feu et Lewis cherchent à obtenir réparation contre et / ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances.

photo par Photographie Dustin Jack



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).