LA Guns sort le clip de son nouveau single “Cannonball”

Rockers durs de longue durée LA GUNS sortira son nouvel album studio, « Passé en damier », le 12 novembre via Frontières Musique Srl. Les fans peuvent obtenir un autre aperçu de l’album avec la sortie du clip officiel du deuxième single “Boulet de canon”.

Écrit et enregistré fin 2020 et début 2021, « Passé en damier » voit Pistolets Tracii, Phil Lewis et compagnie continuant avec le ton lyrique plus sombre des albums studio précédents, “Le diable vous savez” et “La paix manquante”, tout en incorporant leurs influences rock classique dans le mix. Des chansons plus lourdes sont mélangées à des morceaux plus blues et boogie et à des ballades sombres et introspectives, rappelant souvent les trois premiers albums du groupe, mais poussant également le groupe vers l’avant. Lorsque les fans absorberont l’album dans son ensemble, ils verront que la liste des morceaux est divisée en “sets” ou “suites”, où un style sonore est exploré sur plusieurs chansons avant de passer au suivant, ce qui en fait une écoute remarquable. vivre.

Se sentant inspiré et excité comme ils l’ont fait à leurs débuts, mais avec de nombreuses années de sagesse et d’expérience à leur actif, et surtout, une relation créative et personnelle renouvelée et plus forte, Armes à feu et Lewis maintiennent un pic créatif qui a commencé avec “La paix manquante”. « Passé en damier » montre un groupe revigoré et prêt à vous cogner sur la tête, ainsi qu’à vous “épater” avec des chansons épiques et plus lentes, et même à vous faire danser un peu sur du rock ‘n roll.

« Passé en damier » liste des pistes :

01. Boulet de canon



02. Porte-bonheur



03. Vivre maintenant



04. S’entendre



05. Si c’est fini maintenant



06. Mieux que toi



07. M’assomer



08. Chien



09. Te laisser tomber



dix. Ce n’est pas pourquoi



11. Démangeaison physique

LA GUNS a réalisé son deuxième album, 1989’s “Armé et chargé”, dans son intégralité le 28 novembre 2020 au Fremont Country Club de Las Vegas, Nevada. L’événement a été retransmis en direct via Veep.

En mai 2020, LA GUNS a sorti un nouveau single, “Te laisser tomber”. La chanson a été écrite et enregistrée alors que le groupe était en train de travailler sur son prochain album studio.

LA GUNS est:

Phil Lewis – voix



Pistolets Tracii – guitares



As Von Johnson – guitares



Johnny Martin – basse



Écossais Coogan – tambours

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Steve Riley et Armes à feu et Lewis sur les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.

photo par Photographie de Dustin Jack



