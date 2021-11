LA Guns trace la tournée américaine de l’été 2022 avec Tom Keifer et Faster Pussycat

LA GUNS est en pourparlers pour entreprendre une tournée aux États-Unis avec Tom Keifer et CHAT PLUS RAPIDE.

L’actualité du forfait été 2022 a été révélée par LA GUNS chanteur Phil Lewis dans une interview avec « Sur la route du rock avec Clint Switzer ».

En discutant LA GUNS‘ prévoit de prendre la route pour soutenir leur prochain album « Passé en damier », Phil dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons fait un pacte, nous avons dit que nous n’allions pas faire de spectacles jusqu’à ce que le record tombe. Et je ne sais même pas si la pandémie était partie [away] si nous avions changé cela. Cela semblait juste un peu notre plan.

« Depuis cinq ans, nous faisons les choses de manière très méthodique, explique-t-il. « Autrefois, nous jetions simplement la merde contre le mur et voyions ce qui restait. Nous avons été beaucoup plus stratégiques dans notre planification et dans notre direction et ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire.

« Donc, non, c’était une décision très consciente de ne faire aucun spectacle jusqu’à ce que le record tombe. Et je suis content que nous ne l’ayons pas fait parce que… Honnêtement, je pense que c’est génial que les gars soient de retour en selle et qu’ils travaillent et ils jouent de la musique et ils rendent les gens heureux à leurs concerts, mais ça [pandemic] ce n’est pas fini, ce n’est pas fini. »

Lewis a continué: « Je viens de lire aujourd’hui un autre groupe [ended up] rentrer à la maison à mi-tour. Oh, BON JOVI – BON JOVI, putain de merde… Avec la logistique de tout ça, et l’emploi de gens, de groupes, de roadies, d’équipages et d’agents de voyage — tout, tout foutu ; c’est pour rien ; tout complètement rien. Et même chose avec EMBRASSER. Paul‘s [Stanley] l’homme de droite [longtime guitar tech Francis Stueber], le gars qu’il a depuis plus de 20 ans. Il est mort, il n’est pas malade ; il est mort; et il ne reviendra pas putain.

« Donc, je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens tentent leur chance. C’est une chose si Jon Bon Jovi l’a compris – assez juste. Il disait : ‘D’accord, c’est de ma faute stupide. J’ai fait quelque chose que je n’aurais pas dû faire. Mais et s’il avait quelqu’un d’autre [sick], comme son coiffeur ou quoi ? Et elle est tombée malade et elle est morte.

« Je ne veux pas de cette responsabilité. Nous ne voulons pas de ça. Je ne suis certainement pas un poulet printanier. Mais nous avons eu notre chance. Jon Bon Jovi avait son coup. Personne ne rêverait de partir en tournée sans se faire vacciner – enfin, j’espère que non de toute façon. Et tu es toujours foutu.

« Donc, non – pas du tout pressé de revenir jusqu’à ce que les choses soient bien, jusqu’à ce que ce soit bien. Et les spectacles que nous allons faire quand ce disque sortira ne sont que des spectacles locaux dans la région de LA et Vegas. Et puis nous ‘ai le whisky la veille du Nouvel An. Et c’est traditionnel – nous avons [done] qu’au moins six fois. Et c’est une belle façon de se détendre. [We’re doing] les Monstres du rock croisière en février. Et puis il y a des discussions, et les dates sont réservées, et il semble assez solide que nous allons faire une tournée avec Tom Keifer. Alors ce sera Tom Keifer, LA GUNS et CHAT PLUS RAPIDE. Je pense que c’est un super paquet.

« Alors c’est le plan d’été. Mais qui sait ? Cette chose n’est pas terminée. Et jusqu’à ce qu’elle le soit, personne ne peut vraiment faire de plans solides. »

« Passé en damier » sortira le 12 novembre via Frontières Musique Srl.

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Steve Riley et Lewis et guitariste Pistolets TraciiNom de LA GUNS. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.



