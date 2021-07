in

Malheureusement, il semble MyKayla SkinnerLe parcours olympique et la carrière de gymnaste de s’est terminé brusquement.

La gymnaste de 24 ans et membre la plus âgée de l’équipe féminine des États-Unis a concouru en tant qu’olympienne pour la première fois le dimanche 25 juillet. Elle a participé au tour de qualification des Jeux olympiques de Tokyo en tant que compétitrice individuelle plutôt qu’en équipe. un événement. Pour pouvoir continuer aux Jeux, elle devait terminer parmi les huit premières au classement général et être l’une des deux meilleures gymnastes américaines. Elle s’est classée 10e.

MyKayla a été vue en train de pleurer alors qu’elle recevait ses scores, a rapporté ESPN. En raison des protocoles stricts COVID-19 au Japon, la gymnaste – qui a en fait contracté le coronavirus plus tôt cette année – doit quitter le pays dans les 48 heures suivant la compétition et ne sera pas autorisée à encourager ses coéquipières depuis les tribunes car elles poursuivre leur voyage olympique, a déclaré le réseau.

“Le cœur brisé”, a écrit MyKayla sur Twitter, “mais je me sens tellement humilié et béni pour l’incroyable performance que j’ai eue ce soir! Vous m’avez tous fait pleurer, merci d’être mes plus grandes pom-pom girls! Je vous aime tous [kiss emoji] xoxo myk. “

Elle a ajouté : “#NeverGiveUp.”