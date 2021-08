La gymnaste MyKayla Skinner remporte la première médaille olympique lors de son retour glorieux

in

“MyKayla est la preuve vivante que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez”, son mari, Jonas harceleur, a écrit sur Instagram. “Elle est repartie sur la route olympique il y a 2 ans à la poursuite des affaires inachevées de Rio 2016 et je n’ai jamais vu plus de résilience chez un être humain. Le monde n’a aucune idée de tout ce que cette fille a traversé.”

La route du natif de l’Arizona vers les Jeux olympiques de Tokyo n’a pas été facile. MyKayla, qui est également une gymnaste de l’Université de l’Utah, n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 et a été nommée remplaçante pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Rio 2016. Elle a déclaré à NBC Sports l’année dernière qu'”être remplaçante est probablement la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire en gymnastique. Tout le temps que j’étais à Rio, j’ai probablement pleuré tous les soirs.”

Au cours de la dernière année, MyKayla a également souffert de problèmes de santé. En décembre dernier, elle s’est blessée au tendon d’Achille et un mois plus tard, elle a contracté le COVID-19 et a ensuite été hospitalisée pour une pneumonie liée au coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, MyKayla a annoncé sur Instagram : “Les Jeux olympiques seront ma dernière compétition de gymnastique avant ma retraite officielle.” Le week-end dernier, la gymnaste a concouru en tant qu’olympienne pour la première fois lors du tour de qualification des Jeux olympiques de Tokyo, en tant qu’individuel, mais n’a pas été suffisamment bien classée pour continuer jusqu’en finale.

“Le cœur brisé est un euphémisme, mais je suis fière d’être arrivée ici après tout ce que j’ai traversé”, avait-elle écrit sur Instagram à l’époque. “Ceci ferme le livre sur ma carrière de gymnaste, et mes seuls regrets étaient des choses hors de mon contrôle. Donc pas de regrets.”

Elle a ajouté sur Twitter, “#NeverGiveUp.”