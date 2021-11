La hache des champions de Fortnite décernée par erreur à des non-champions

Image : Jeux épiques / Kotaku

Plus tôt dans la journée, un groupe de joueurs de Fortnite se sont retrouvés en possession de la hache des champions, l’un des objets les plus rares du jeu, pour se la faire arracher au bout de quelques minutes. Le développeur de Fortnite, Epic Games, dit que tout cela était une grosse erreur.

« Oups », lit la réponse officielle d’Epic, accompagnée d’un emoji en sueur. « Nous allons révoquer la hache des champions de tous les joueurs qualifiés pour Grand Royale et la redonner uniquement aux vainqueurs saisonniers FNCS à partir de cette année jusqu’à la fin de Grand Royale. »

La hache des champions de Fortnite a été présentée l’année dernière en tant que récompense spéciale pour les gagnants de la Fortnite Champion Series, l’événement le plus prestigieux de la scène compétitive officielle de la bataille royale. Gagner la pioche plaquée or est une question de battre tout le monde dans la grande finale d’une région pour devenir la meilleure équipe de la saison.

Oh, et si cela ne suffisait pas, l’Axe des Champions change de mains chaque saison, ce qui signifie que seuls 21 joueurs – les meilleures équipes de trois joueurs de chacune des sept régions compétitives de Fortnite – peuvent avoir l’objet en leur possession à tout moment. En tant que telle, la pioche est livrée avec une tonne de droits de vantardise; si vous voyez quelqu’un l’utiliser dans le jeu, il fait partie des meilleurs joueurs Fortnite au monde.

Cependant, lorsque la hache des champions est sortie pour chaque qualification de Fortnite Grand Royale, tout a changé. Au lieu de quelques joueurs sélectionnés détenant le trophée, des milliers de personnes étaient désormais en possession de quelque chose qui était censé être en quantité limitée. Kyle « Bugha » Giersdorf, qui a remporté le mois dernier la grande finale de NA East aux côtés de ses coéquipiers Muz et Mero (de vrais noms inconnus), a plaisanté sur ce à quoi pourraient ressembler les serveurs avec autant d’axes à l’état sauvage.

Fortnite peut être heureux de dépouiller impitoyablement d’autres propriétés avec ses différents croisements, mais il n’est pas question de déprécier quelque chose comme la Axe des champions en le distribuant à un groupe de personnes, non monsieur.