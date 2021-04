La haine d’Oscar De La Hoya et de Dana White découle du combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather et comprend des insultes à la cocaïne et d’autres attaques personnelles.

Il est peu probable que Oscar de la Hoya et Dana White se voient jamais les yeux dans les yeux et le « Golden Boy » qui revient sur la bague ne fera rien pour apaiser l’animosité.

L’ancien champion du monde de six poids, qui a pris sa retraite en 2008 après une défaite contre Manny Pacquiao, a confirmé son retour – prévu pour juillet – lors d’un événement Triller pour promouvoir le combat de Ben Askren avec Jake Paul.

De La Hoya avait un record de 39-6 en boxe avant de prendre sa retraite

Interrogé sur le retour possible de De La Hoya en août dernier, le président de l’UFC a fait remarquer que « la cocaïne n’est pas bon marché » et a sarcastiquement donné sa bénédiction à De La Hoya.

La référence au passé mouvementé de l’ancien champion du monde De La Hoya n’est pas la première et apparemment pas la dernière fois que White évoquera sa toxicomanie.

Le joueur de 47 ans a déjà demandé de l’aide dans des centres de réadaptation à plusieurs reprises, y compris la même semaine que Floyd Mayweather a combattu son protégé Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Bien que le président de l’UFC soit un personnage optimiste dans le meilleur des cas, cette insulte vicieuse et profondément personnelle était la dernière d’une longue série de barbes verbales que la paire a échangées au fil des ans.

Alors, quelle est exactement la genèse de la querelle et comment est-elle devenue si personnelle?

White n’aime pas férocement De La Hoya et n’est pas au-dessus de faire des jibes sur sa vie personnelle

En 2017, lorsque les rumeurs sur le passage du champion des poids légers de l’UFC Conor McGregor à la boxe sont devenues bien connues, il est prudent de dire que cela a irrité de nombreux puristes pugilistes.

Alors que beaucoup ont simplement accepté le combat pour ce qu’il était, De La Hoya est devenu furieux de la pure audace de l’Irlandais et de l’UFC, ce qui l’a incité à écrire un long article sur Facebook sur les récriminations possibles du spectacle.

Après avoir annoncé ce qui avait été une excellente année pour la boxe après des combats avec Anthony Joshua, Wladimir Klitschko, Canelo et Keith Thurman, De La Hoya a exhorté les fans à « fermer le cirque » et à ne pas « payer pour voir une blague d’un combat ».

Cela a à son tour bouleversé White, qui a écrit sur Twitter: «WTF?!? Est-ce que ce type renifle de la coca et boit encore de l’alcool ??!? #OscarDeLaArum »

Le combat lucratif entre McGregor et Mayweather a bouleversé De La Hoya

Avec l’affrontement pour le titre des poids moyens de Canelo contre Gennady Golovkin pour promouvoir quinze jours après le combat Mayweather contre McGregor, De La Hoya est de nouveau passé à l’offensive.

Il a utilisé toutes les interviews possibles pour claquer le combat et ce que cela signifierait pour la boxe, au grand dam de White et de son équipe.

Cependant, la rivalité a atteint de nouveaux sommets lorsque Golden Boy a décidé de pénétrer dans le monde du MMA pour tenter de faire une marque sur le territoire de l’UFC.

Avant de devenir président de la première promotion du sport en 2001, White avait l’habitude de gérer des superstars telles que Chuck Liddell et Tito Ortiz alors que le MMA commençait à se développer.

Golden Boy faisait la promotion de l’affrontement pour le titre des poids moyens entre Canelo et Golovkin des semaines après Mayweather vs McGregor en 2017

Finalement, les deux poids lourds légers ont bénéficié d’une saine rivalité qui a généré des millions de revenus et a contribué à renforcer le profil de l’UFC et de White.

Lorsque Liddell a décidé de quitter le sport en 2010 après plusieurs défaites inquiétantes, White était soulagé de voir son ami l’appeler un jour. Cependant, lorsque De La Hoya a approché «The Iceman» et Ortiz à propos d’un combat de trilogie, la querelle a semblé devenir personnelle.

S’exprimant sur le podcast UFC Unfiltered en 2018, White a déclaré: «J’adore Chuck Liddell et je ne veux jamais dire du mal à Chuck Liddell.

«Les gens pensent même que je parle à distance de Chuck Liddell, mais la réalité est que – tout d’abord, j’ai entendu la semaine dernière que cokehead Oscar De La Weirdo parle de merde que je n’ai pas d’endroit où dire les gars quand prendre leur retraite. Tout d’abord, ça s’appelle «amitié» vous f ****** cokehead.

Liddell et White remontent loin et sont des amis proches depuis de nombreuses années

«Je suis ami avec Chuck Liddell depuis 20 ans et la réalité est que Chuck Liddell a pris sa retraite alors qu’il aurait dû prendre sa retraite. Il y a huit ou neuf ans, aussi longue soit-elle. Et, Chuck Liddell a presque 50 ans et n’a plus d’affaire à se battre.

«Le fait que l’État de Californie ait même laissé ce combat se produire est dégoûtant. Répugnant. »

Il a poursuivi: «Chuck Liddell a un héritage incroyable. C’est une énorme superstar dans ce sport, donc bien sûr en tant qu’ami, quiconque prétend être un ami de Chuck Liddell et était n’importe où près de ce combat est plein de merde. Ce ne sont pas des amis de Chuck Liddell. Le laisser entrer et combattre ce combat est terrible.

De La Hoya ne s’est pas couvert de gloire quand il s’est frayé un chemin à travers plusieurs conférences de presse, puis a été réprimandé pour avoir laissé son ami se battre à nouveau alors qu’il était douloureusement assommé en un tour.

Ortiz a sans surprise terminé l’Iceman au premier tour

De La Hoya s’est senti obligé de répondre et a averti White que « Golden Boy MMA » était là pour rester et a même proposé de rencontrer son rival sur un ring de boxe.

« Dana est si petit et menacé par notre succès avec DAZN et maintenant en MMA qu’il fait part de l’actualité d’il y a dix ans pour essayer de rester pertinent », a répondu De La Hoya via TMZ Sports.

«La boxe l’a entièrement rejeté. Et les combattants de MMA réalisent maintenant qu’ils n’ont pas à risquer leur vie juste pour qu’il puisse devenir riche.

«Golden Boy et moi allons de l’avant et sommes plus grands que jamais. Dana devrait fermer la f *** et essayer de trouver un moyen de sauver sa propre entreprise.

Après que White soit entré dans la boxe, De La Hoya a essayé de répéter l’exploit et de passer au MMA – cela ne s’est pas bien passé Regardez le président de l’UFC Dana White se faire bannir du Palms Casino Resort à Las Vegas après avoir gagné des millions de dollars au blackjack

Alors que Golden Boy MMA n’a peut-être pas décollé, l’amère querelle de De La Hoya avec le patron de l’UFC continue de devenir de plus en plus personnelle.

En novembre 2019, lorsque De La Hoya et son équipe ont décidé de mettre en scène Canelo contre Kovalev le même soir que l’UFC 244, la promotion de la boxe a été obligée de reporter l’événement principal à Las Vegas afin que les fans à l’intérieur du lieu puissent voir Jorge Masvidal contre Nate Diaz. à New York.

White a continué son offensive avant et après. «J’ai prévenu le mannequin. J’ai dit à ce crétin de ne pas y aller la même nuit », a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant plus tard qu’il ne pensait pas que c’était l’idée de De La Hoya de déplacer l’heure de début pour accueillir Masvidal vs Diaz.

«C’est un trou **. J’avais l’habitude de promouvoir ses combats sur mes réseaux sociaux, puis nous faisons Mayweather vs McGregor et il dit aux gens de ne pas regarder. Qui fait ça?

«Je pourrais parler de ce type pendant des jours. C’est un méchant, un serpent, un menteur et un méchant à tous points de vue. Et il est vraiment bizarre, aussi juste pour couronner le tout.

Et les derniers commentaires de White suggèrent que le mauvais sang n’a pas de fin en vue.

Si l’ancien champion du monde revenait à la boxe comme il l’avait prédit, vous pouvez garantir que White se lèvera les lèvres à la perspective de voir De La Hoya se mettre sur le dos – à la fois littéralement et métaphoriquement.