La haine irrationnelle alimente le mouvement progressiste ⋆ 10z viral

Rob Kall, propriétaire d’OpEdNews, a publié le 17 juillet ce commentaire sur la mort de William Regnery :

« Le fondateur du fascisme William Regnery Dead ; Une tombe pour pisser dessus

« Je ne suis pas de ceux qui ne disent pas du mal des morts. Ce bailleur de fonds du fascisme suprémaciste blanc mangeur d’asticots mérite de pourrir en enfer et d’être vilipendé, sa tombe profanée. Cela pourrait même faire de la miction un droit de liberté d’expression protégé au premier amendement.

« Le suprémaciste blanc multimillionnaire William Regnery qui a financé les fascistes et les organisations fascistes et suprémacistes blanches, est heureusement tombé à mort et pourrit maintenant en enfer. Puisse son lieu de sépulture être ajouté à une liste d’endroits où des personnes méprisables sont enterrées pour que les touristes pissent ou crachent ou jettent des ordures sur leurs tombes. Ces sociopathes laids méritent que leurs tombes reçoivent un tel traitement. Il n’y a pas grand-chose qui sépare des gens comme Regnery des autres monstres de l’histoire. https://www.opednews.com/articles/Fascist-Funder-William-Reg-by-Rob-Kall-Citizens-United_Fascism-Cant-Happen-Here_Fascist_Fascist-Americans-210716-245.html

Mon commentaire:

William Regnery était un conservateur modéré aux manières douces. Son péché est qu’il n’était pas anti-blanc. La haine au vitriol vomie contre lui par le progressiste Rob Kall qui ne le connaissait pas montre que le mouvement progressiste est animé par une haine irrationnelle et considère tous les conservateurs blancs comme une racaille suprémaciste blanche dont on doit pisser sur les tombes.

Comment un pays peut-il survivre à cette forme extrême de haine ?

À la suite du New York Times, les progressistes utilisent des termes tels que raciste blanc et suprémaciste blanc si vaguement que les termes sont dénués de sens. Quiconque a quelque chose de positif à dire sur la civilisation occidentale ou la fondation des États-Unis est considéré comme un suprémaciste blanc. En revanche, l’expression de haine au vitriol d’Aruna Khilanani pour les Blancs est considérée comme une liberté d’expression et, de plus, est applaudie : « J’avais le fantasme de décharger un revolver dans la tête de toute personne blanche qui se mettait sur mon chemin, enterrant son corps et essuyant mon mains ensanglantées alors que je m’éloignais relativement innocent avec un bond dans ma démarche. Comme si j’avais fait une putain de faveur au monde. https://www.unz.com/article/expressions-of-anti-white-hatred-in-high-places-aruna-khilanani-at-yale/

En plus d’être fausse, la dénonciation par les libéraux/progressistes/gauches de Regnery en tant que fondateur de la suprématie blanche n’a aucun sens selon leur propre doctrine du « racisme systémique ». Selon cette doctrine, chaque personne blanche est un suprémaciste blanc en raison de la couleur de sa peau. Alors pourquoi désigner un Blanc comme coupable alors que tous les Blancs sont coupables ? Selon le «racisme systémique», il n’y a aucune différence entre William Regnery et toute autre personne blanche. Même les mathématiques sont coupables de racisme. https://www.zerohedge.com/markets/ontarios-grade-9-will-teach-mathematics-has-been-used-normalize-racism?utm_campaign=&utm_content=Zerohedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source= zh_newsletter

Les Blancs doivent comprendre que la doctrine du « racisme systémique » signifie que chaque Blanc est un suprémaciste blanc. Peu importe ce que vous dites, faites ou écrivez ou si vous êtes marié à une « personne de couleur » et avez des enfants métis ou arc-en-ciel. Par définition, chaque Blanc est un «raciste systémique». On se demande si ceux qui appliquent ce régime suivront les nazis et les tribus amérindiennes pour décider à quel point il faut être juif ou indien pour être considéré comme juif ou indien. Une personne à moitié blanche ou à moitié blanche sera-t-elle toujours un «raciste systémique»? Si ma mémoire est bonne, certaines tribus indiennes vous permettent d’en être membre si vous êtes un seizième indien. Les blancs diabolisés dureront-ils assez longtemps pour être dilués à moins d’un seizième de blanc ?

Les Américains blancs ont désespérément besoin de prendre conscience du fait que la haine à leur égard est institutionnalisée dans l’éducation, le divertissement, les médias et le Parti démocrate. Le racisme systémique et la théorie critique de la race ne s’appliquent pas uniquement aux partisans blancs, chrétiens, hétérosexuels et républicains de Trump. Les termes incluent chaque personne blanche, y compris les Blancs qui imposent l’enseignement de la haine blanche dans les systèmes scolaires et l’appliquent aux poursuites. Ce qui est fait aux blancs est précisément ce que les nazis ont fait aux juifs. D’abord, vous les diabolisez. Ensuite, vous les retirez de la population. Ne pensez pas « ça ne peut pas arriver ici ». Cela se produit déjà. Les Blancs américains, comme les Juifs l’étaient dans l’Allemagne nationale-socialiste, sont exclus des admissions à l’université, des professions et des promotions par des quotas raciaux. La majorité blanche est remplacée dans son propre pays.

