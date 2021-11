« La haine ne gagnera pas »: Rahul Gandhi exhorte l’opposition à rester unie le jour où le BJP balaie les élections municipales de Tripura

Le chef de l’opposition et du Congrès Rajya Sabha, le député Mallikarjun Kharge, avait invité tous les partis d’opposition à une réunion demain.

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a envoyé aujourd’hui un tweet cryptique exhortant indirectement les gens et les partis d’opposition à garder confiance en eux et a déclaré que la haine ne gagnerait pas. Il a dit qu’il ne fallait ni abandonner ni s’arrêter. Le tweet de Rahul Gandhi est arrivé à un moment où les résultats des élections municipales de Tripura prennent forme définitive, mettant le BJP aux commandes. Le Congrès a fait blanc dans les sondages tandis que le BJP a balayé les sondages en décimant l’opposition.

Alors que le BJP a remporté les 51 sièges de l’Agartala Municipal Corporation, il a remporté un total de 329 circonscriptions sur les 334. Le Front de gauche n’a remporté que trois sièges et le TMC et le parti régional TIPRA ont remporté un siège chacun.

« La haine ne gagnera pas – ayez la foi. N’abandonnez pas, ne vous arrêtez pas », a déclaré Rahul Gandhi avec le hashtag StayUnited. Le message de l’ancien président du Congrès peut également être vu en référence à l’appel du parti à unir tous les partis d’opposition avant la session d’hiver du Parlement.

नहीं जीतेगी- विश्वास रखिए

नहीं माननी, नहीं है।#StayUnited – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 28 novembre 2021

Le chef de l’opposition et du Congrès Rajya Sabha, le député Mallikarjun Kharge, avait invité tous les partis d’opposition à une réunion demain. Cependant, le député du Congrès de Trinamool, Sudip Banerjee, a informé que TMC n’assisterait pas à la rencontre. Malgré les efforts renouvelés du Congrès, l’unité de l’opposition pour lutter contre le BJP semble avoir connu un temps difficile car le TMC a refusé de s’aligner sur la vision du grand vieux parti.

A l’exception du TMC, du BSP et du Parti Samajwadi, d’autres partis d’opposition ont fait confiance au Congrès. Plus tôt cette semaine, le Congrès avait persuadé une quinzaine de partis d’opposition de ne pas assister au Jour de la Constitution, même dans la salle centrale du Parlement.

