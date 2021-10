La harangue de Cristiano Ronaldo à ses coéquipiers de Manchester United

19/10/2021

La star portugaise de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a encouragé son équipe sur Instagram après les derniers revers de la Premier League. L’attaquant de 36 ans a agi comme un leader pour haranguer l’équipe avant le vital Match des champions contre l’Atalante.

La chaîne ‘Red Devils’ trois matchs de Premier League sans gagner. Alors que United s’essouffle, les fantômes des autres années reviennent ; signatures astronomiques et résultats décevants. En fait, il semble que les premiers problèmes entre Ronaldo et l’entraîneur soient déjà apparus, après son remplacement lors du match nul contre Everton.

Conscient de la mauvaise séquence de l’équipe, Cristiano a fait appel à sa compétition fétiche, une ‘orejona’ qui a levé cinq fois, pour retrouver la bonne dynamique : « Notre heure est venue ! Nous devons montrer de quoi nous sommes faits et la Ligue des champions est la compétition parfaite pour faire nos preuves au monde. Il n’y a pas d’excuses, allez ! »

Cependant, l’équipe anglaise n’a pas fini de convaincre non plus en Ligue des champions, avec une victoire serrée contre Villarreal par 1 à 2, et une défaite inattendue en première européenne contre les Young Boys. Ainsi, l’équipe d’Ole Gunnar Solksjaer occupe la troisième place du groupe F, contraint de battre l’Atalanta, leader avec un point de plus, à Old Trafford.