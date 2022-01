La hausse de la TPS sur les textiles mettra un fardeau financier sur 85 % de la population si elle n’est pas supprimée : commerçants à Piyush Goyal

Facilité de faire des affaires pour les MPME : en novembre 2021, le gouvernement avait notifié une TPS uniforme à 12 % sur les fibres synthétiques (MMF), les fils MMF, les tissus et les vêtements MMF pour remédier à la structure fiscale inversée dans la chaîne de valeur textile MMF.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Exhortant le ministre du Commerce Piyush Goyal à retirer la proposition de hausse de la TPS sur les textiles de 5 à 12 pour cent au lieu de la reporter, les commerçants représentés par la Confédération de tous les commerçants indiens (CAIT) ont déclaré mardi que la hausse mettrait un « gros fardeau financier » sur plus de 85 pour cent des personnes en Inde qui achètent des vêtements pour moins de mille roupies. Lors d’une vidéoconférence organisée par le ministère des Textiles, les associations professionnelles sous l’égide du CAIT ont déclaré que l’épée de la hausse de la TPS pesait toujours sur la tête des entreprises textiles et connexes, même si elles remerciaient le gouvernement d’avoir reporté la hausse pour le moment.

« Cette augmentation affectera le commerce textile du pays alors que d’autre part plus de 85 pour cent de la population du pays, qui achètent des vêtements à moins de mille roupies, auront une lourde charge financière sur eux », a déclaré le CAIT dans un communiqué. déclaration citant des chefs de file du commerce. Le gouvernement avait reporté la hausse de la TPS sur les textiles de 5 % à 12 %. La décision a été prise lors de la 46e réunion du Conseil de la TPS, vendredi, sous la présidence du ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

En novembre 2021, le gouvernement avait notifié une TPS uniforme à 12% sur les fibres synthétiques (MMF), les fils MMF, les tissus et vêtements MMF pour remédier à la structure fiscale inversée dans la chaîne de valeur textile MMF. Les taux modifiés devaient entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Le ministère des Textiles avait cité dans un communiqué que « la demande de longue date » de l’industrie du textile et de l’habillement au titre de la taxe sur les ventes auparavant, puis sous le régime de la TVA et enfin sous le régime de la TPS pour la suppression de la taxe inversée structure sur la chaîne de valeur MMF. La TPS sur MMF, MMF Yarn et MMF Fabrics était de 18 pour cent, 12 pour cent et 5 pour cent respectivement.

« La taxation des intrants à des taux plus élevés que les produits finis a créé une accumulation de crédits et des coûts en cascade. Cela a en outre conduit à l’accumulation de taxes à différents stades de la chaîne de valeur des fonds monétaires et au blocage d’un fonds de roulement crucial pour l’industrie », a déclaré le ministère.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Cependant, la structure de droits inversée subsisterait après la hausse de la TPS, car la matière première – l’acide téréphtalique purifié (PTA) et le mono éthylène glycol (MEG) – requis pour les fabricants de fibres et de filaments MMF était toujours capable de 18% de TPS, selon un projet de présentation préparé par la Polyester Textile and Apparel (PTA) Association et partagé plus tôt avec Financial Express Online.

«La hausse ne couvrirait que la moitié de la partie de l’industrie MMF et laisserait de côté sa structure de fabrication arriérée, ce que le gouvernement doit faire en premier. Le gouvernement devrait réduire la TPS sur le PTA et le MEG également de 18% à 12% afin que toute la chaîne de valeur MMF soit couverte », a déclaré à Financial Express Online RK Vij, secrétaire général de l’association PTA.

Nirmala Sitharaman s’adressant à une conférence de presse après la réunion du Conseil de la TPS avait déclaré qu’un comité (Comité de rationalisation des taux d’imposition par le Conseil de la TPS), qui étudie déjà la rationalisation des taux, examinera à nouveau les textiles ainsi que d’autres éléments et soumettra un rapport d’ici février.

« Alors que l’annulation de la hausse du taux de la TPS proposée sur de nombreux produits textiles profiterait au secteur, en particulier aux PME et aux MPME qui opèrent dans ce secteur à forte intensité d’emploi, il serait nécessaire de trouver une solution à l’avenir aux problèmes de structure des droits inversée dans le secteur textile. La décision d’annuler le cas d’augmentation du taux de TPS proposé pour les produits textiles obligerait également le secteur de la chaussure à s’attendre à un traitement similaire à l’avenir. Les recommandations proposées par le comité de rationalisation des tarifs attendues dans les deux prochains mois seraient suivies de près par de nombreux secteurs, dont le secteur textile », a déclaré MS Mani, partenaire, Deloitte Inde.

Le CAIT a déclaré que Goyal a demandé aux responsables du ministère des Textiles d’interagir avec les commerçants sur la question. Lundi, le président de l’association des exportateurs de Tirupur, Raja M Shanmugham, avait également demandé à Goyal de supprimer les droits d’importation sur le coton. Shanmugham a également informé le ministre que les associations de fabriques de textiles, la Southern India Mills Association, la Tamil Nadu Spinning Mills Association et la fédération indienne de Texpreneurs ont été invitées à conseiller à leurs membres de ne pas augmenter les prix des fils de coton de manière disproportionnée par rapport à l’augmentation des prix du coton, car cela affecterait la valeur -ajout du secteur du vêtement en maille.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.