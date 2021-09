La hausse de l’assurance nationale de Boris Johnson perdra les votes des conservateurs, selon les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Boris Johnson annonce une augmentation de 1,25% de l’assurance nationale

Le prélèvement fiscal permettra de lever environ 12 milliards de livres sterling et sera utilisé pour financer la récupération de Covid pour le NHS au cours des premières années et plus tard pour apporter des réformes indispensables au système de protection sociale. Dans son annonce politique la plus importante de l’année, M. Johnson a déclaré: “Nous ferons tout cela d’une manière juste, raisonnable et équitable.”

M. Johnson a promis que le financement serait dépensé pour “plafonner les arriérés de Covid en augmentant la capacité hospitalière à 110% et en permettant neuf millions de rendez-vous, d’analyses et d’opérations supplémentaires”.

Il a ajouté: “Le NHS visera à traiter environ 30% de patients de plus d’ici 2024-2025 qu’avant Covid, et nous réglerons également les problèmes de santé et de soins sociaux à long terme que le parti d’en face n’a certainement pas réussi à résoudre.”

Les députés conservateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la décision d’augmenter l’assurance nationale leur coûterait dans les urnes, et ces craintes ont été confirmées par un sondage auprès de 12 985 Britanniques organisé par l’Express du 3 septembre à 11h00 au 4 septembre à 9h00.

Un énorme 67% des électeurs ont déclaré que Boris Johnson ne gagnerait pas une deuxième élection maintenant qu’il a rompu l’engagement du manifeste conservateur et a levé l’assurance nationale.

Seuls 25 pour cent des votants dans un sondage Express.co.uk pensent qu’il remportera une deuxième élection, tandis que huit pour cent n’étaient pas sûrs s’il serait victorieux ou non.

Un lecteur a commenté : « Ne pas écouter les préoccupations liées à l’immigration, défaire le triple verrouillage des retraites et maintenant augmenter l’assurance nationale, même pour les retraités qui ne la paient pas une fois qu’ils ont atteint l’âge de la retraite ; signifie que les conservateurs roulent pour une chute.

Un autre lecteur est d’accord : « S’il va de l’avant avec des hausses d’impôts, il peut dire adieu à mon soutien.

« Les conservateurs doivent le chasser illico. »

Boris est déterminé à “réparer” les soins sociaux (Image: PA)

Un électeur a déclaré : « Politiquement, il est fini. J’ai voté pour lui mais je ne voterai plus jamais pour lui.

Quelqu’un d’autre a accepté : « L’enfer gèlera avant que je vote pour Johnson.

“Pourquoi quelqu’un voudrait-il supporter plus de mensonges, plus de gaspillage aveugle et plus d’incompétence à une telle échelle que cela s’est produit.”

De nombreux politiciens et journalistes ont fait valoir qu’il ne faisait aucun doute que des fonds devaient être levés pour «réparer» le NHS et les services sociaux, mais un vaste débat a éclaté pour savoir si l’assurance nationale était la bonne taxe à lever.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient une augmentation de l’impôt sur les sociétés plutôt qu’une augmentation de l’assurance nationale, 68% des votants ont répondu qu’ils le feraient, tandis que seulement 19% des votants ont répondu qu’ils ne le feraient pas.

Tax Justice UK a trouvé un soutien pour une augmentation de l’impôt sur les sociétés parmi les électeurs conservateurs, qui est passé de 61% en mars à 74% en juin 2020, et 75% des conservateurs ont soutenu une taxe sur les maisons d’une valeur de plus de 2 millions de livres sterling.

Un lecteur d’Express a déclaré : « Ils taxent les gens qui ont le moins à donner.

« Je ne sais pas qui conseille les dirigeants actuels, mais ils font exactement le contraire de ce qui est nécessaire et attendu. »

Le Premier ministre Boris Johnson s’entretient avec un résident d’une maison de soins le matin de l’annonce de la hausse des impôts (Image: .)

La secrétaire d’État fantôme Lisa Nandy a déclaré que le Parti travailliste soutenait le “principe général” de l’augmentation des impôts pour payer le NHS et la récupération des services sociaux, mais que M. Assurance.

Mme Nandy a ajouté: “Son plan est qu’il va rompre sa promesse de 2019 de ne pas augmenter les cotisations d’assurance nationale et de charger l’intégralité du coût des soins sociaux sur les travailleurs des supermarchés, les chauffeurs-livreurs qui souffrent déjà de frais de garde d’enfants élevés, de logements élevés coûts et qui nous ont permis de traverser la pandémie.

“Je pense que c’est une demande vraiment difficile d’un groupe de personnes qui n’ont pas bien fait sous ce gouvernement conservateur au cours des 11 dernières années.”

Une préoccupation majeure parmi les Britanniques qui se sentent échoués par les conservateurs, c’est que beaucoup ne pensent pas que les autres partis sont assez forts pour voter.

Un lecteur a déclaré : « Il n’y a pas d’option crédible qui est le principal problème.

« Le parti réformiste doit saisir sa chance.

“Aussi fou que cela puisse paraître, je suis tenté de dire que je souffrirais pendant des années de travail juste pour montrer aux conservateurs que leurs mensonges ne seront pas tolérés.”

Un autre a déclaré: «L’ensemble du système de gouvernement de ce pays réclame non seulement une réforme, mais la façon dont les députés potentiels sont sélectionnés, car le lot actuel ne serait pas en mesure d’occuper un emploi chez McDonald’s, comme ils ne le font pas. Je ne sais pas ce qu’est le travail.

