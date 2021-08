La hausse de l’impôt sur les gains en capital des démocrates pourrait coûter plus de 745 000 emplois .

Une nouvelle proposition démocrate visant à augmenter l’impôt sur les plus-values ​​pourrait coûter 745 000 emplois, selon une étude publiée par les projets Regional Economic Models Inc. (REMI).

Le Sensible Taxation and Equity Promotion Act (STEP), qui taxerait les plus-values ​​latentes lorsque les héritiers héritent des actifs, entre autres, aurait un “impact négatif significatif” sur l’économie, notamment des pertes d’emplois moyennes de 745 000 sur 10 ans, selon le rapport. trouvé.

L’analyse, menée pour le Committee to Unleash Prosperity, a révélé que les pertes d’emplois annuelles soutenues résultant de l’élimination d’un avantage fiscal sur les actifs appréciés, connu sous le nom de majoration de base, pourraient éliminer entre 537 000 et 949 000 emplois, les modèles prédisant une base de 745 000 emplois perdus. jusqu’en 2030.

Le sénateur Chris Van Hollen (D-Md.) a présenté la loi STEP, qui vise à éliminer la majoration de base et à déclencher des impôts immédiats sur les gains en capital pour ceux dont les actifs sont transférés par don, en fiducie ou au décès. Il maintient toujours l’exemption actuelle de 1 million de dollars.

L’augmentation de la base protège les propriétaires d’entreprise dont l’entreprise vaut beaucoup plus aujourd’hui que des décennies plus tôt lorsqu’ils l’ont lancée, de transmettre l’entreprise aux membres de la famille sans impôt sur les gains en capital parce que la base de coût de l’entreprise est « rehaussée » pour sa valeur actuelle au décès. Le projet de loi de Van Hollen éliminerait cette disposition.

“L’échappatoire sur la base augmentée est l’un des plus gros allégements fiscaux sur les livres, offrant un avantage injuste aux héritiers riches chaque année”, fait valoir Van Hollen. « Cette proposition éliminera cette échappatoire une fois pour toutes. Il est temps d’arrêter de subventionner des héritages massifs pour les riches et de commencer à investir dans les Américains ordinaires.

Le Comité mixte sur la fiscalité a estimé que la disposition de l’assiette majorée s’élevait à 41,9 milliards de dollars en 2021 seulement.

REMI a également évalué l’impact de la loi STEP sur la production économique américaine, l’investissement privé et les dépenses de recherche et développement (R&D). Au minimum et sur une période de 10 ans, le REMI prévoit une perte de produit intérieur brut (PIB) de 824 milliards de dollars si la loi devenait loi, une baisse des investissements privés de 612 milliards de dollars et une baisse des dépenses de R&D de 6,2 milliards de dollars. .

Il prévoit également que la loi STEP entraînerait une perte de revenu personnel minimale sur 10 ans de 1,1 billion de dollars, ce qui se traduit par 8 748 $ par ménage.

Une projection antérieure réalisée par le cabinet de conseil Ernst & Young au nom de la Family Business Estate Tax Coalition a également révélé que l’abrogation de la disposition sur l’augmentation de la base nuirait au PIB et réduirait considérablement la création d’emplois. Ses projections étaient moins sévères que celles du REMI, prévoyant 80 000 emplois de moins sur 10 ans et 100 000 emplois de moins pour chaque année par la suite. Il a également estimé une réduction de 10 milliards de dollars par an du PIB.

Chris Netram, vice-président de la fiscalité et de la politique économique nationale à la National Association of Manufacturers, a déclaré à The Fence Post : « Une base renforcée protège les fabricants familiaux contre des factures fiscales importantes lorsque les entreprises sont transmises à la génération suivante. Comme le montre ce rapport, l’abrogation de l’augmentation pourrait avoir un impact dramatique sur les petits fabricants à travers le pays, obligeant potentiellement les familles à liquider des entreprises, à exploiter des actifs ou à licencier des employés pour couvrir le fardeau fiscal. »

Alors que le président Joe Biden a déclaré qu’il soutenait l’abrogation de la disposition sur la base renforcée, un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Fox News que sa proposition fiscale incluait une exclusion pour les petites entreprises et fermes familiales, bien que ces détails n’aient pas encore été divulgués. .