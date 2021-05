La hausse des achats “ en ligne ” augmente en 2020 en raison du covid mais les dépenses moyennes restent

Les achats effectués en Espagne via le canal “ en ligne ” ont augmenté à la suite de la pandémie de covid-19, bien que la dépense moyenne totale réalisée par les Espagnols pour leurs achats sur Internet en 2020 était de 2103 euros, en ligne avec les 2098 euros enregistrés en 2019.

La pandémie de coronavirus est allée de pair avec l’adoption de mesures de confinement sévères qui ont obligé les citoyens à effectuer un grand nombre de leurs achats en ligne. Seuls 2% des Espagnols déclarent ne pas avoir acheté via ce canal pendant l’enfermement et 23% déclarent qu’à partir de maintenant, ils achèteront davantage sur Internet.

Cela se reflète dans le dernier rapport d’El Observatorio Cetelem e-Commerce 2020, sous le nom de “ E-2020 ”. L’année du commerce électronique ”, propose une analyse détaillée de l’année en cours et des tendances achats «en ligne» des Espagnols. L’étude d’El Observatorio Cetelem, marque de BNP Paribas Personal Finance, montre que, pendant la pandémie, les produits les plus achetés sur Internet ont été la mode avec 52% et une dépense moyenne de 125 euros, la nourriture, avec 51% et 364 euros de dépenses moyennes, et en troisième position les loisirs, avec 46% et 63 euros en moyenne.

De même, les consommateurs interrogés ont également déclaré que les types de produits qui continueront à acheter le plus seront la mode (63%), les loisirs (56%) et les voyages avec 52%.

Augmentation de l’alimentation

Concernant les dépenses moyennes allouées par les Espagnols à leurs achats “ en ligne ”, selon l’analyse, il y a un augmentation des secteurs alimentaires qui passe de 610 euros de dépense moyenne en 2019 à 653 euross en 2020, il en va de même pour les secteurs de la chaussure et du sport qui affichent des augmentations de sept et deux points de pourcentage respectivement par rapport à 2019.

Les Les “ marketplaces ” ont regagné du terrain en 2020 sur les sites Web des magasins et les sites Web des fabricants dans la plupart des secteurs analysés. La plus forte augmentation des achats effectués sur ce type de site Web a été concentrée dans le secteur du vélo et des accessoires, qui a connu une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière 2019.

Les secteurs qui ont vu leurs achats augmenter via les sites Internet de leurs magasins sont ceux de électroménager et technologie (+ 2%) et à domicile (+ 2%). Enfin, seul le secteur «gaming» est celui qui a rebondi les achats sur le site du fabricant ou de la marque avec 1% par rapport à 2019. En revanche, 71% des acheteurs “ en ligne ” (trois points de pourcentage de plus qu’en 2019) a effectué l’un de ses achats via votre mobile ou votre tabletteLes secteurs de la mode et des loisirs menant les achats sur ce canal avec respectivement 52% et 47%.

Si l’on observe la tendance depuis la première édition de «El Observatorio Cetelem e-Commerce» en 2014, ce type d’achats a augmenté de 184%. Selon l’analyse, l’un des grands défis auxquels le canal de commerce électronique est confronté depuis sa création est la logistique et les retours de commandes. 75% des acheteurs en ligne ont remarqué des améliorations dans les processus logistiques de l’année dernière, en particulier dans les délais de livraison.

Enfin, au cours de l’année dernière et en partie sous l’effet du confinement, la télévision à la demande a augmenté de sept points de pourcentage. Il faut garder à l’esprit que les citoyens ont passé beaucoup de temps chez eux en 2020, ce qui a grandement favorisé l’utilisation des plateformes de streaming. Ainsi, 93% des Espagnols qui ont un certain type d’abonnement sont audiovisuels. (Netflix, HBO, Movistar Plus, Amazon Prime) contre 86% en 2019.

Le reste des abonnements a été réduit en 2020, les abonnements à la musique étant les plus touchés avec une baisse de quatre points de pourcentage. Les dépenses moyennes que les Espagnols consacrent à leurs abonnements ont connu une baisse de 15%, passant de 40 euros en moyenne en 2019 à 34 euros en 2020.