La hausse des cotisations parcs veuves, aidants et boursiers

23/11/2021 à 08:48 CET

Rafa Bernardo

Les dernières semaines ont été frénétiques pour les acteurs sociaux et politiques en matière de retraites : ils ont dû débattre contre la montre l’une des pièces maîtresses de la pérennité de la Sécurité sociale dans les décennies à venir, le Mécanisme d’équité intergénérationnel (MEI), qui a finalement intégré la réforme des retraites dans le processus parlementaire après des négociations in extremis entre le Gouvernement, le PNV et l’ERC. Mais cette concentration dans l’IEDM s’est faite au prix de négliger d’autres engagements importants en suspens avec groupes particulièrement vulnérablescomme les veuves en union libre, les stagiaires et les aidants non professionnels. En réalité, la réunion prévue ce lundi pour récupérer ces débats après des semaines de paralysie a été suspendue après avoir été retardé de plus d’une heure parce que les négociateurs de l’Inclusion devaient se consacrer exclusivement aux discussions parlementaires finales qui ont ouvert la voie au mécanisme, comme l’a publié ce mardi El Periódico de España.

À l’instar de l’IEDM, les engagements avec ces groupes vulnérables ont été adoptés dans le cadre de l’accord sur la réforme des retraites signé le 1er juillet par le gouvernement, le patronat et les syndicats. Ce texte disait que les ajustements de la contribution des boursiers devaient être prêts trois mois après l’approbation de l’accord (c’est-à-dire début octobre), alors que le Mécanisme disposait d’un délai de 15 novembre, et les veuves et les aidants devraient voir résolus les obstacles à la perception de leurs retraites et de leurs possibilités de cotisation six mois plus tard de paraphé le pacte (donc, début 2022). Alors la promesse faite aux boursiers est déjà en retard, et celle des veuves et des aidants doit rivaliser avec d’autres négociations importantes, comme la réforme du travail ou les indépendants, dans quelques mois toujours difficiles à équarrir les rencontres sur les ponts. . et les vacances de Noël.

Proche de l’accord chez les aidants

Selon les sources du dialogue social, la situation n’est pas critique car toutes ces questions ont déjà été travaillées, même si certaines sont plus avancées que d’autres. Celui qui se rapproche le plus d’un éventuel pacte est celui des aidants non professionnels de personnes dépendantes : il s’agit de mettre en place un aménagement technique par lequel les travailleurs (généralement des femmes) qui réduisent leurs heures pour se consacrer à ces soins peuvent maintenir votre niveau de référencement, ce que la réglementation actuelle ne permet pas en raison d’une formulation inadéquate. Les conversations portent, selon ces sources, sur la recherche du paramètre technique qui permet une mise à jour automatique de cette base de cotisation.

Dans le cas du veuvage des couples en union libre, il s’agit d’assimiler les exigences et conditions qui leur sont exigées pour accéder à la prestation à celles des couples mariés. Ce lundi, le Congrès a déjà donné son accord à un amendement qui résout une partie du problème (la condition actuelle qui oblige le survivant dans un partenariat domestique à avoir des revenus inférieurs à ceux du défunt pour pouvoir percevoir la pension sera supprimée), mais un point épineux le problème reste à résoudre : contrairement aux mariages, les couples de fait dépendent de réglementations régionales, et donc il y a des exigences différentes pour leur reconnaissance ; De plus, il n’y a pas de registre centralisé de ces couples, et tout cela rend difficile pour eux de s’accommoder d’un système comme la Sécurité sociale, le seul pour tout l’Etat à garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Dans ce cas, vous travaillez « dans un définition commune du partenariat domestique pour recevoir la pension, bien que les normes autonomes continuent à être différentes « , expliquent-ils de la négociation.

Problèmes entre ministères

Concernant la contribution des boursiers, qui est celle qui est déjà retardée par rapport aux échéances prévues, des complications surviennent entre les différents départements au sein même du Gouvernement : l’Inclusion souhaite que leur contribution soit meilleure, tandis que les Universités craignent que cela n’ait des répercussions sur les comptes des établissements d’enseignement. Ce même différend s’est produit il y a une dizaine d’années, lorsqu’il a été convenu que les étudiants recevant des bourses rémunérées devraient contribuer, et il se répète maintenant, lorsqu’il s’agit d’étendre ce droit à tous les étudiants. EFP et étudiants universitaires en stage, même s’ils ne les facturent pas. L’idée de cette réforme, soutenue par les syndicats, est que les personnes qui consacrent plus de temps à la formation aient une reconnaissance de cet effort en termes de temps de cotisation.

Toutes ces modifications de la réglementation de la Sécurité sociale, évaluées et programmées dans l’accord de l’été dernier, devront rivaliser avec l’une des grandes réformes du système de retraite qui s’annonce très controversée : celle du Régime spécial des travailleurs indépendants, par lequel les plus de trois millions de personnes qui composent ce groupe commenceront à devis pour vos revenus réels, au lieu de pouvoir choisir vos assiettes de cotisation. Bien que dans ce cas les échéances ne soient pas si proches (le pacte précise que « le nouveau système sera approuvé en 2022, sans produire d’effets économiques jusqu’en 2023 »), le Gouvernement a promis avec Bruxelles de le préparer d’ici le milieu de l’année prochaine. , ce qui signifie que les négociations doivent commencer de façon imminente. Dans une première tentative de débattre de cette question, en mai dernier, la notable polémique qui s’était générée autour de la proposition d’Inclusion de proposer un système composé de treize volets a conseillé de reporter le débat, qu’il va désormais falloir rouvrir.