La hausse des prix des puces devrait se poursuivre jusqu’en 2022, ce qui pourrait avoir un impact sur Apple et TSMC

Un nouveau rapport indique que le prix des puces et des appareils, en général, est en passe d’augmenter jusqu’en 2022 alors que les plus grands fabricants de puces sous contrat au monde augmentent les frais de production, ce qui pourrait finir par avoir un impact sur Apple et son fabricant de puces TSMC.

Selon une histoire de Nikkei Asia, TSMC, qui fabrique des puces pour Apple, Nvidia et Qualcomm, a toujours eu des frais de production environ 20% plus élevés que son rival. Mais avec la pénurie de semi-conducteurs, certains de ses concurrents facturent déjà plus que TSMC.

Maintenant, la société devrait préparer sa plus forte hausse de prix en une décennie, ce qui pourrait avoir un impact sur de nombreuses entreprises technologiques.

“Ces prix plus élevés découlent d’une série de facteurs, notamment des coûts de matériel et de logistique plus élevés ainsi que la course des fabricants d’appareils pour garantir un approvisionnement adéquat en puces, qui sont apparus depuis que la pénurie de puces a commencé à se faire sentir à la fin de l’année dernière.”

Des sources de l’industrie disent à Nikkei que TSMC tient à éliminer ce que l’on appelle la double réservation, dans laquelle les clients passent des commandes pour plus de puces qu’ils n’en ont réellement besoin dans l’espoir de sécuriser l’espace de la ligne de production et le soutien des fabricants de puces sous contrat au milieu de la crise mondiale de l’approvisionnement. Ceci, à son tour, a rendu difficile pour TSMC de saisir l’image de la « demande réelle ».

Counterpoint Research affirme que la hausse du coût des puces peut même avoir un impact sur les stratégies commerciales des fabricants de smartphones.

« La marge bénéficiaire nette des fabricants de smartphones hors Apple n’est que d’environ 5 à 10 %. Dans ce cas, l’augmentation des coûts des puces poussera certainement tous les acteurs de l’industrie à déployer des modèles de combinés haut de gamme pour l’année prochaine afin de compenser les impacts sur les coûts plutôt que de se concentrer sur les téléphones de milieu de gamme ou bas de gamme.

Le mois dernier, un rapport payant de DigiTimes a suggéré qu’Apple ferait face à des factures plus importantes de TSMC pour ses puces de la série A et de la série M.

TSMC est sur le point d’augmenter ses devis, y compris ceux des technologies de traitement de pointe inférieures à 7 nm, ce qui entraînera une augmentation des coûts de fabrication pour Apple et d’autres grands clients, selon des sources du secteur.

Même si, il est important de noter qu’il y a généralement peu de relation entre les coûts des composants d’Apple et les prix de l’iPhone.

La taille d’Apple lui permet de négocier des conditions favorables avec ses fournisseurs. L’entreprise a tendance à demander des accords qui lui donnent la priorité sur les autres clients, et elle aime diversifier sa chaîne d’approvisionnement pour avoir plusieurs fournisseurs pour la plupart des composants. Cela signifie que l’entreprise peut augmenter les commandes avec un fournisseur s’il y a des problèmes avec un autre et également élire les fournisseurs les uns contre les autres afin d’obtenir le meilleur prix.

Cependant, Apple a moins de pouvoir de négociation lorsqu’il s’agit de fournisseurs exclusifs. TSMC est le seul fournisseur de la société des puces des séries A et M utilisées dans les iPhones, iPads et nouveaux Mac.

Avec l’annonce de nouveaux iPhones et montres dans les semaines à venir, nous n’avons qu’à attendre un peu plus pour savoir dans quelle mesure la hausse des prix de TSMC aura un impact sur Apple et ses produits.

