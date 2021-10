La hausse des prix du brut et du charbon pourrait affecter les secteurs du ciment, de l’aviation et des produits de grande consommation ; ONGC et Coal India en bénéficieront

BofA a déclaré que la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt en raison de la hausse des prix des matières premières reste faible actuellement. (Photo : REUTERS)

Les prix du pétrole brut et du charbon ont fortement augmenté au cours des derniers mois et l’impact ne se limiterait pas à l’inflation mais pourrait toucher certains titres et secteurs, ont déclaré les analystes de Bank of America Securities. Le brut Brent a touché 80 $ le baril plus tôt cette semaine et continue de rester à la même distance tandis que les prix du charbon sont également en hausse de 15 % depuis août. Les analystes de BofA voient un impact immédiat limité de la hausse des prix sur les principaux IPC, mais s’attendent à des implications sur les BPA pour les actions. « Voir les vents contraires des coûts pour Ultratech Cement, Shree Cement, Ambuja Cement et ACC ; avantages pour ONGC, Coal India, Tata Power et Hindalco sur des réalisations plus élevées et CCRI sur des gains de parts de marché.

Secteurs et valeurs susceptibles de souffrir

BofA a déclaré que la hausse des taux d’intérêt en raison de la hausse des prix des matières premières reste faible actuellement, mais qu’elle voit toujours des implications sur les bénéfices pour certains secteurs fortement exposés à ces matières premières. « Les cimenteries, par exemple, ont 75 % de leurs coûts d’électricité et de carburant exposés au charbon, 40 % des coûts de fret routier (70 % des coûts totaux) exposés au diesel. Nous estimons qu’une augmentation de 5% des coûts du charbon et du diesel pourrait entraîner une sensibilité de 100 pb aux marges, se traduisant par un impact sur l’EBITDA de 3,5% (Ultratech, Ambuja) à 4,5% (ACC) », ont-ils ajouté.

Avec les sociétés de ciment, BofA pense également que les actions du secteur des peintures pourraient être affectées, ainsi que l’industrie aéronautique, car elles sont confrontées à des vents contraires en matière de coûts. De plus, la demande de véhicules commerciaux pourrait être touchée, car le carburant représente plus de 50 % des coûts pour les opérateurs de camions. BofA pense que cela pourrait également toucher les NBFC des transports.

Qui pourrait bénéficier

Avec la hausse des prix du charbon et le resserrement de l’équilibre entre l’offre et la demande en Chine, la société de courtage étrangère pense que Coal India pourrait en bénéficier. « Alors que le resserrement de l’équilibre entre l’offre et la demande de charbon en Chine continue de soutenir les prix mondiaux du charbon thermique, Coal India pourrait bénéficier de la hausse des prix du charbon importé à mesure que les prix au comptant (enchères électroniques) augmentent. Nous estimons que Coal India verra 20 % de ses volumes sur le marché des enchères électroniques au cours de l’exercice 23, avec des bénéfices en hausse de 11,5 % pour chaque augmentation de 10 % des prix des enchères électroniques », ont-ils déclaré. Hindalco est également un premier choix pour les analystes de BofA dans l’espoir d’une augmentation des bénéfices au cours du prochain exercice.

Tata Power devrait également bénéficier de la hausse des prix du charbon, car elle devrait tirer parti de la hausse des bénéfices de ses coentreprises de mines de charbon indonésiennes. « La flambée des prix du diesel pourrait aider Concor à gagner en parts de marché auprès des opérateurs logistiques routiers. Alors que les sociétés pétrolières et gazières en amont comme ONGC pourraient bénéficier de réalisations de brut plus élevées, l’impact pourrait être mitigé pour les OMC car les gains de stocks pourraient compenser toute incapacité à prendre des hausses de prix immédiates », indique le rapport.

