La hausse des prix du pétrole et du gaz pourrait stimuler la rentabilité d’ONGC

Compte tenu de la hausse des prix mondiaux du pétrole brut et du gaz naturel, les analystes des agences internationales s’attendent à ce que la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) améliore ses performances au cours des exercices financiers en cours et suivants.

Le bénéfice net de la société a chuté de 16,5% à 11 246 crores de roupies en glissement annuel en raison d’une production plus faible et d’une baisse plus marquée de ses réalisations sur les ventes de pétrole et de gaz.

La direction d’ONGC s’attend à une augmentation de près de 50 à 60% des prix du gaz dans la seconde moitié de l’exercice avec la récente vigueur des tarifs internationaux. Le prix actuel du gaz produit à partir des champs nominatifs locaux a été révisé à un niveau record de 1,79 $/million d’unités thermiques britanniques (mBtu) par le gouvernement, ce qui est bien en deçà du seuil de rentabilité de 3,2 à 3,5 $/mBtu pour la plupart des champs. Pour les gisements de gaz en eaux ultra-profondes comme le bassin de Krishna Godavari, qui offrent une liberté de prix et de commercialisation plus élevée, le plafond de prix actuel est fixé à 3,62 $/mBtu.

S&P Global Ratings, qui a relevé les prévisions du prix du pétrole brut Brent pour le reste de 2021 de 5 $ à 65 $/baril, a souligné que l’estimation du prix du brut de référence est nettement plus élevée que la réalisation d’ONGC de 43 $/baril au cours de l’exercice 21. La hausse des prix du brut, ainsi qu’une croissance d’environ 7 % du volume de production de la société, devraient faire augmenter ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 20 à 25 % pour atteindre environ 85 000 crores de roupies au cours de l’exercice 22, a déclaré S&P Global. “Nous estimons que le ratio dette/Ebitda de la société se renforcera à environ 1,6 fois au cours de cette période, contre environ 1,9 fois au cours de l’exercice 21”, a noté l’agence.

Au cours de l’EX21, l’Ebitda d’ONGC sur une base consolidée a baissé de 8% par an, en raison d’une baisse à la fois des volumes et de la réalisation. La production pétrolière a chuté de 3% tandis que la réalisation a chuté de 27%. Pour le gaz, la production a baissé de 9 % sur un an et la réalisation a baissé de 38 %. Au T4FY21, la réalisation de pétrole d’ONGC à 58 $/baril était cependant 34% supérieure à celle du trimestre précédent.

Les analystes de Nomura ont déclaré qu’il existait de solides arguments en faveur d’une révision des prix du gaz domestique pour les champs historiques et de la suppression du prix plafond pour les champs difficiles. HSBC Global Research s’attend à ce que le prix du gaz domestique augmente à 3,2 $/mBtu et que le prix plafond en eau profonde passe à 9 $/mmBtu d’ici la fin de l’exercice 22. HSBC a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 22 pour ONGC de 1% par rapport à son estimation initiale à 27 228,5 crore de Rs. Au cours de l’exercice 23, il s’attend à ce qu’ONGC réalise un bénéfice de 30 591,5 crore de roupies au cours de l’exercice 23.

