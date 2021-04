La hausse des rendements obligataires américains a effrayé Sensex, Nifty; Dalal Street se prépare-t-il à des sorties massives de fonds étrangers?

À mesure que les rendements augmentent, les investisseurs ont tendance à s’éloigner des actions vers des actifs fixes tels que les obligations.

Une hausse continue des rendements des bons du Trésor américain pourrait contraindre le marché boursier indien à une nouvelle correction. Récemment, la hausse des rendements des bons du Trésor américain a stoppé brutalement la course haussière des marchés boursiers et a contraint BSE Sensex et NSE Nifty 50 à se déplacer latéralement. Récemment, les rendements ont grimpé pour franchir les sommets de janvier 2020, après être restés proches de zéro pendant la majeure partie de l’année dernière, forçant désormais les marchés boursiers à se consolider.

Si les rendements continuent de grimper; une économie en amélioration pousse les banques centrales à changer d’orientation politique; et l’inflation continue d’augmenter, alors cela pourrait entraîner des sorties massives de fonds étrangers du marché boursier indien. Les FPI peuvent retirer de l’argent pour le placer dans des actifs à revenu fixe. Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont retiré de l’argent de Dalal Street 12 des 21 jours de bourse de mars. Les entrées nettes du mois ont été en territoire positif, mais nettement inférieures aux flux enregistrés au cours des six derniers mois.

Pourquoi les rendements américains augmentent et comment cela rend les emprunts publics coûteux: L’amélioration des perspectives économiques en raison de la campagne de vaccination et de l’optimisme de la reprise s’accompagne de risques – les rendements obligataires montent en flèche et les investisseurs recherchent une compensation pour le risque d’inflation. (Lisez ici)

Les perspectives de croissance pourraient susciter des inquiétudes sur les rendements

L’amélioration des perspectives de croissance l’emportera sur la peur des rendements tant que la liquidité mondiale continuera de croître en raison de la position accommodante des principales banques centrales, selon les analystes. «Si les perspectives de croissance continuent de s’améliorer pour les pays émergents comme l’Inde et les banques centrales restent accommodantes, les flux FII se poursuivront malgré la normalisation des rendements», a déclaré Vinod Karki, responsable de la recherche stratégique, ICICI Securities, à Financial Express Online. Cependant, si les rendements ne se consolident pas et que les banques centrales signalent un resserrement quantitatif, on peut s’attendre à ce que les investisseurs étrangers retirent de l’argent des marchés intérieurs, a-t-il ajouté.

Cependant, une vente comme mars 2020 n’est pas attendue. La forte croissance économique de l’Inde devrait compenser les craintes liées à la hausse des rendements obligataires. «Tant que la devise ne sera pas stable, nous ne prévoyons pas de fortes sorties de FPI de l’Inde. Dans le pire des cas, nous pourrions assister à une modération des sorties mineures des FPI si les cas de Covid dépassent les proportions et que la croissance des bénéfices faiblit à l’avenir », a déclaré Rusmik Oza, vice-président exécutif, responsable de la recherche fondamentale chez Kotak Securities.

Rendements en hausse: bons pour les obligations, mauvais pour les actions

À mesure que les rendements augmentent, les investisseurs ont tendance à s’éloigner des actions pour se tourner vers des actifs fixes tels que les obligations. Jim Caron, responsable des titres à revenu fixe mondiaux de Morgan Stanley, avait précédemment averti que dans un scénario de reprise, il pourrait y avoir une rotation vers des obligations de qualité inférieure à notation simple B et triple C. En effet, à mesure que certains investisseurs se sentent plus à l’aise pour prendre des risques supplémentaires, ces obligations peuvent commencer à surperformer.

Cela devrait avoir un impact sur les actions de haut vol qui se négocient désormais à une valorisation plus élevée et qui ont considérablement augmenté au cours des derniers trimestres. «La hausse des rendements obligataires a un impact sur la valorisation des actions car elle conduit à une compression des multiples PE. Les actions versant des dividendes connaissent une compression plus faible par rapport aux actions à PE élevé », a déclaré Naveen Kulkarni, directeur des investissements d’Axis Securities. Les actions semblent déjà en porter le poids. La performance de MSCI Emerging Markets a été inférieure à celle des marchés développés au cours des dernières semaines alors que les rendements ont augmenté, a noté Rusmik Oza.

