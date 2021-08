La hausse des tarifs est la clé de la relance du secteur ; Birla, ABG et Voda s’engagent à soutenir les opérateurs de télécommunications : PDG de VIL

Les revenus consolidés des opérations de Vodafone Idea ont diminué d’environ 14% à 9 152,3 crores de Rs au cours du trimestre rapporté, contre 10 659,3 crores de Rs au trimestre correspondant de 2020-2021.

Au milieu d’une lutte existentielle, Vodafone Idea a déclaré lundi que bien que ses récents ajustements tarifaires soient des pas dans la bonne direction, de tels changements ne suffisent pas à résoudre les problèmes structurels de l’industrie, et les hausses tarifaires et les prix planchers restent essentiels pour la relance du secteur.

S’exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, le PDG de Vodafone Idea, Ravinder Takkar, a déclaré que bien que Kumar Mangalam Birla ait récemment quitté ses fonctions de président de Vodafone Idea, “lui ainsi que Aditya Birla Group (ABG) et le groupe Vodafone s’engagent à fournir un soutien et des conseils société, en ligne avec les positions affichées des deux groupes ».

« Nous continuerons ainsi à bénéficier de leur expérience et de leur soutien », a déclaré Takkar.

Concernant la collecte de fonds, Takkar a maintenu que VIL continuait de discuter activement avec des investisseurs potentiels.

Citant les récentes « interventions tarifaires » entreprises par VIL, y compris les plans postpayés d’entreprise d’entrée de gamme et d’autres offres, Takkar a déclaré : « Bien que ces interventions tarifaires soient des pas dans la bonne direction et contribueront à améliorer l’ARPU, ces changements ne sont pas assez importants pour résoudre les problèmes structurels auxquels l’industrie est confrontée ».

La société continue de dialoguer avec le régulateur sur les prix planchers, qui sont “critiques et nécessaires” pour améliorer la santé globale de l’industrie, a-t-il observé.

“Comme nous l’avons mentionné à maintes reprises, la hausse des tarifs reste un facteur essentiel pour relancer le secteur, et la structure tarifaire doit changer là où les opérateurs ont la possibilité de facturer les clients pour une utilisation incrémentielle”, a-t-il souligné.

Le grand patron de VIL a en outre déclaré que la société était “déçue” par la décision de la Cour suprême de rejeter les recours déposés par les opérateurs de télécommunications, y compris Vodafone Idea, demandant la rectification des erreurs présumées dans le calcul des cotisations liées au revenu brut ajusté (AGR), payables. par eux.

« Inutile de dire que nous avons été déçus par le verdict. Nous avons récemment déposé une requête en révision auprès de la SC indiquant clairement que l’intention n’est pas pour nous de contester le jugement du tribunal, mais de demander des corrections à la demande en raison d’erreurs manifestes », a déclaré Takkar.

Vodafone Idea lancera un service de streaming musical en partenariat avec un fournisseur de contenu de premier plan qui sera disponible pour les consommateurs prépayés et postpayés.

« Nous construisons également un moteur de recommandation puissant pour offrir une expérience vraiment personnalisée aux utilisateurs. Nous sommes convaincus que VI (VIL) devrait être en mesure d’offrir à nos utilisateurs une expérience vraiment agréable, comparable et meilleure à bien des égards que les services actuels disponibles dans le pays », a déclaré Takkar.

Le commentaire de la direction intervient à un moment où VIL a du mal à rester à flot. Les résultats du premier trimestre de la société de télécommunications touchés par la crise et les mesures opérationnelles du trimestre de juin annoncés samedi ont déçu les analystes.

La note de Goldman Sachs a averti que la société a des remboursements importants dus à partir du 21 décembre, et au taux actuel d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), Vodafone Idea pourrait avoir un déficit de trésorerie de 23 800 crores de Rs jusqu’en avril 2022. .

Selon le rapport du premier trimestre publié par la société de télécommunications, la dette brute totale (à l’exclusion des dettes de location et des intérêts courus mais non échus) au 30 juin 2021 de VIL s’élevait à 1 91 590 crores de roupies, comprenant des obligations de paiement de spectre différé de Rs 1 06 010 crore et un passif de revenu brut ajusté (AGR) de Rs 62 180 crore qui sont dus au gouvernement.

Le VIL, criblé de dettes, a enregistré une perte consolidée inférieure de Rs 7 319 crore pour le premier trimestre clos le 30 juin 2021, contre Rs 25 460 crore de perte il y a un an.

Les revenus consolidés des opérations de Vodafone Idea ont diminué d’environ 14% à 9 152,3 crores de Rs au cours du trimestre rapporté, contre 10 659,3 crores de Rs au trimestre correspondant de 2020-2021.

Le milliardaire Kumar Mangalam Birla a récemment démissionné de son poste de président de Vodafone Idea Ltd, dans les deux mois qui ont suivi l’offre de céder au gouvernement la participation d’Aditya Birla Group dans la société de télécommunications chargée de dettes afin d’éviter une crise pour la société de télécommunications.

La semaine dernière, Vodafone Idea a déposé une requête en révision auprès de la Cour suprême, après que la cour suprême a récemment rejeté sa demande de rectification des prétendues erreurs dans le calcul des cotisations liées au revenu brut ajusté (AGR).

Dans sa requête en révision, VIL a déclaré que c’était “une parodie de justice” que l’entreprise soit empêchée de remettre en question les erreurs/omissions arithmétiques, qui vont lui coûter environ 25 000 crores de roupies (5 932 crores de roupies plus les intérêts, les pénalités et intérêts sur pénalité).

La pétition de Vodafone Idea a déclaré que ses affirmations avaient été rejetées par l’ordonnance en cours d’examen, et ce refus pourrait entraîner la faillite de l’entreprise et ses quelque 27,3 crores d’abonnés laissés « et secs ». D’autres retombées incluent la perte d’investissement dans l’entreprise et un impact sur les moyens de subsistance des employés, ainsi que sur le personnel des distributeurs, des détaillants et des magasins, a déclaré la société.

