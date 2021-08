La hausse des taux attendue par la Fed américaine pèsera sur les valorisations boursières ; il est temps de devenir défensif sur les actions américaines

Les analystes de Morgan Stanley estiment que la principale raison de la résistance des principaux indices boursiers américains est la baisse continue des taux d’intérêt à long terme. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers américains se préparent maintenant à la dernière étape de la transition, sortant de la récession induite par le Covid-19, selon Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanley. Cette phase devrait voir la Réserve fédérale américaine occuper le devant de la scène, resserrer la politique monétaire et relever les taux d’intérêt, ce qui pèserait sur les valorisations des actions. La Réserve fédérale américaine, plus tôt en juin, avait avancé le calendrier de la prochaine hausse des taux d’intérêt. Pendant ce temps, en Inde, la Reserve Bank of India (RBI) a maintes fois calmé les investisseurs, affirmant qu’elle poursuivrait sa position accommodante aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance sur une base durable.

Lisez aussi : Comment investir dans Apple, Amazon, Google, d’autres actions américaines d’Inde : tout ce que vous devez savoir

Mike Wilson a déclaré que la conviction de Morgan Stanley que la reprise après la récession de covid-19 était beaucoup plus avancée a été confirmée par le National Bureau of Economic Research (NBER), qui a déclaré que la récession de COVID-19 était terminée en mai 2020 – ou tout simplement deux mois après son démarrage. “C’est aussi la raison pour laquelle les marchés boursiers ont également rebondi pour atteindre de nouveaux sommets historiques en un temps record. En bref, tout se passe plus vite que la normale pendant cette récession et cette reprise », a déclaré le stratège en actions américaines.

Hausse des taux de la Fed à venir

Dans le récit de transition à mi-cycle, promu par Morgan Stanley depuis mars, les trois premières étapes sont déjà passées. Il s’agit notamment du taux de variation de la croissance économique et des bénéfices culminant, des marchés boursiers se rétrécissant avec moins d’actions suivant le rythme torride de la reprise initiale et troisièmement, le leadership s’éloignant des secteurs qui font de leur mieux pendant les premières étapes de la reprise. “La dernière partie de la transition est encore à venir et pourrait avoir un impact plus significatif sur les principales moyennes, qui restent très résistantes malgré la détérioration de l’étendue du marché”, a déclaré Mike Wilson.

Les analystes de Morgan Stanley estiment que la principale raison de la résistance des principaux indices boursiers américains est la baisse continue des taux d’intérêt à long terme. « Ce taux extrêmement bas ne correspond pas exactement à une économie qui croît de près de 10 % d’une année sur l’autre. Et la raison est claire comme de l’eau de roche – une Réserve fédérale qui évolue plus lentement que la normale à ce stade de la reprise », ont-ils ajouté. Ce mouvement lent de la Fed américaine n’est pas soutenable, selon la société de bourse. « … la Fed elle-même sait que plus elle attend pour démarrer, plus elle devra aller vite plus tard, et cela pourrait conduire à une instabilité financière, voire menacer la reprise économique », a déclaré le stratège actions de Morgan Stanley.

Il est temps de passer sur la défensive

Pour surmonter le changement attendu de la position de la Fed américaine, Mike Wilson a déclaré que Morgan Stanely continue de recommander aux investisseurs d’adopter une approche plus conservatrice et de privilégier les secteurs défensifs comme la santé et la consommation de base tout en utilisant les financières comme couverture contre des taux plus élevés plus tard cette année alors que la Fed commence son processus de serrage.

En Inde, le MPC de la RBI a commencé ses délibérations de trois jours aujourd’hui. La plupart s’attendent à ce que le comité de politique monétaire maintienne sa position accommodante. “Compte tenu de la nature fragile de la reprise et des perspectives incertaines, nous nous attendons à ce que le MPC maintienne le statu quo sur les taux”, a déclaré la société de courtage et de recherche ICICI Securities. Le MPC devrait continuer à privilégier le soutien de la croissance au contrôle de l’inflation.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.