La hausse des transactions UPI a augmenté de 19% d’un mois à l’autre pour atteindre Rs 5,05 lakh crore en mars

Au cours des six mois précédant septembre 2020, les paiements via des applications basées sur UPI ont dépassé 50% du volume total des paiements numériques de détail, devenant ainsi la méthode de transaction la plus populaire pour les transactions sans numéraire, a déclaré Moody’s dans un récent rapport.

La valeur des transactions via l’interface de paiement unifiée (UPI) a augmenté de 19% d’un mois sur l’autre (maman) à Rs 5,05 crore lakh. Les volumes ont augmenté d’un montant équivalent à 2,73 milliards, selon les données publiées par la National Payments Corporation of India (NPCI) sur Twitter.

La croissance des volumes UPI a été tirée au cours de l’année dernière par l’augmentation des points d’acceptation basés sur QR à travers le pays. FE a rapporté le mois dernier que la valeur des transactions peer-to-merchant (P2M) via UPI a dépassé celle des transactions effectuées à l’aide de cartes de crédit ou de débit aux points de vente (PoS). Ces transactions P2M ont bénéficié du régime de taux d’actualisation zéro marchand (MDR). Les innovations dans les systèmes d’alerte des commerçants ont également fait beaucoup pour stimuler les transactions des commerçants sur le canal. Au cours des six mois précédant septembre 2020, les paiements via des applications basées sur UPI ont dépassé 50% du volume total des paiements numériques de détail, devenant ainsi la méthode de transaction la plus populaire pour les transactions sans numéraire, a déclaré Moody’s dans un récent rapport.

Dans les premières années de sa croissance, UPI se développait en grande partie grâce aux paiements peer-to-peer (P2P), la pièce P2M représentant 20 à 30%. Cette équation a peut-être changé avec les exigences de la distanciation sociale, ce qui a conduit plus de gens à opter pour les paiements numériques.

La prochaine phase de croissance des transactions UPI pourrait être tirée par des innovations qui devraient être introduites par les nouveaux titulaires de licence d’entité faîtière (NUE). NPCI travaille elle-même au développement d’une plate-forme pour les téléphones multifonctions qui pourraient également jouer un rôle dans la croissance.

Dans une note récente, Moody’s a déclaré qu’il y avait encore suffisamment de place pour la croissance des transactions numériques dans le contexte indien, dirigé par UPI. La Banque de réserve de l’Inde (RBI) estime que le nombre de transactions numériques passera à 87 milliards en 2021, contre environ 40 milliards en 2020. «L’Inde a un certain nombre de facteurs favorables au développement ultérieur des services financiers numériques, y compris un grand et une population croissante de la classe moyenne et un système d’identification numérique bien établi », a déclaré Moody’s, ajoutant que seules la State Bank of India (SBI) et quelques grandes banques privées ont les ressources nécessaires pour capitaliser efficacement sur les préférences croissantes des consommateurs et des entreprises pour les services numériques .

