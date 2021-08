La hausse du coût du luxe : prix des maisons, des voitures et des biens chers par rapport aux niveaux de 2010

Malgré la pandémie et le ralentissement de l’économie qui s’ensuit, les marchés des produits de luxe, des maisons et des voitures se développent à un bon rythme dans le pays. Image représentative

L’année 2020 a été témoin de la plus grande perturbation économique de la dernière décennie. Des entreprises ont été fermées en raison d’un verrouillage inattendu induit par Covid. Des centaines de milliers d’employés à travers le pays se sont retrouvés sans emploi tandis que de nombreux autres ont été confrontés à des réductions de salaire. Pourtant, ces perturbations n’ont pas freiné la marche en avant du secteur du luxe.

L’inflation des prix de détail dans le pays pour l’exercice 2021-22 devrait être de 5,7%, selon RBI. L’inflation moyenne dans le pays est restée autour de 6% depuis 2010. À ce taux, les prix de la plupart des biens et services ont presque doublé depuis 2010. Même un calcul rapide des intérêts composés montre qu’un article au prix de 1 000 roupies en 2010 aurait maintenant augmenté de 89,8 pour cent à env. 1 898 roupies.

Cependant, dans le secteur du luxe, vous pouvez voir dans les infographies suivantes que les prix de plusieurs biens, logements et voitures ont plus que doublé, et dans certains cas même plus que triplé depuis 2010.

Malgré la pandémie et le ralentissement de l’économie qui s’ensuit, les marchés des produits de luxe, des maisons et des voitures se développent à un bon rythme dans le pays. La croissance du marché du luxe reflète également la richesse croissante des Indiens.

Selon la Hurun India Rich List 2021, le pays a ajouté 40 milliardaires supplémentaires en un an. L’année a connu la plus forte augmentation de richesse de la dernière décennie, huit nouveaux milliardaires en dollars ayant été ajoutés chaque semaine !

Le chiffre d’affaires du marché des produits de luxe en 2021 est de 445 235 millions de roupies et le marché devrait croître de 10,99 % chaque année au cours de la période 2021-2025, selon Statista.

Prix ​​des logements de luxe

Les prix des maisons de luxe ont presque doublé dans les grandes villes.

Selon Anarock Research, les principales destinations de luxe dans les grandes métropoles ont connu une croissance significative des prix moyens de l’immobilier au cours de la dernière décennie et davantage entre 2010 et 2021. Cette croissance se situe entre 25 % et 162 %.

Anuj Puri, président d’Anarock Property Consultants, a déclaré à FE Online : « Le fait demeure que même si la classe moyenne et abordable de l’Inde était aux prises avec la perspective d’un avenir incertain dans sa carrière et sa capacité financière au cours de la dernière décennie et maintenant la pandémie, le la montée des super-riches de l’Inde se poursuit sans relâche.

« Tout comme dans le reste du monde, le logement de très grand luxe en Inde reste largement isolé de la dynamique immobilière et économique médiane. Les acheteurs de cette catégorie de logements, issus à la fois de l’argent « ancien » et « nouveau », restent personnellement riches malgré les hauts et les bas de leur entreprise ou de l’économie en général. Les emplacements les plus ambitieux et les plus chers du pays sont leurs terrains de jeux exclusifs », a-t-il ajouté.

Un rapport de la plate-forme d’analyse immobilière PropEquity a récemment indiqué que les ventes de logements de luxe en février 2021 avaient augmenté de 21% pour atteindre 8219 unités, la région de Delhi-NCR étant le plus grand bénéficiaire.

Même des villes comme Chennai, Kolkata, la région métropolitaine de Mumbai et Pune ont connu des hausses significatives de la vente de logements de luxe.

Les prix des maisons de luxe ont presque doublé dans les grandes villes. Actuellement, le prix moyen de la propriété dans le sud de Mumbai est de Rs 40 000 à Rs 60 000 par pied carré.

La demande et les prix des logements de luxe ont également augmenté dans d’autres villes comme Delhi, Bengaluru et Chennai.

Prix ​​des voitures de luxe

Il y a eu une baisse des ventes de voitures de luxe de 40 637 unités au cours de l’exercice 2020 à 19 781 unités au cours de l’exercice 2021, principalement en raison de la pandémie. Cependant, il a augmenté par rapport aux niveaux de 2010, lorsque le marché des voitures de luxe était fixé à 15 000 unités. En fait, parallèlement à une croissance des ventes, les prix des voitures de luxe populaires en Inde ont connu une croissance massive au cours des 10 dernières années. Voici un aperçu de la croissance des prix de certaines des voitures de luxe emblématiques depuis 2010 :

L’emblématique Land Rover Range Rover, qui se vendait entre Rs 94,5 lakh et Rs 2,75 crore, est maintenant vendu pour Rs 2,1 crore à Rs 4,38 crore. De même, le prix d’une Rolls Royce Ghost a augmenté de 218%, passant de Rs 2,5 crore en 2009 à Rs 7,95 crore en 2021.

Prix ​​des produits de luxe

Les produits de luxe sont plus chers que jamais. Comme vous pouvez le voir dans l’infographie ci-dessous, le prix de la dernière version de l’iPhone en 2010 n’était que de Rs 34 500. Comparez cela au dernier iPhone en 2021 (iPhone 12 Pro) au prix de plus de Rs 1 lakh ! Le prix de certaines des dernières versions d’iPhone a augmenté de près de 200 % depuis 2010.

Le prix de l’or est passé de 18 500 Rs pour 10 grammes en 2010 à 47 950 Rs pour 10 grammes en 2021.

Récemment, vous avez peut-être entendu parler d’une kurta indienne en coton vendue par Gucci pour Rs 2,5 lakh. Le prix moyen des mocassins Gucci était de 495 $ en 2010. Bien entendu, l’affaiblissement de la roupie joue également un rôle. À l’époque, un dollar américain valait à peu près 45,73 Rs. Maintenant, cela coûte plus de Rs 73. Et le prix moyen des mocassins Gucci est passé à 800 $ !

Fait intéressant, selon la Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (DSIIDC), il n’y a pas eu beaucoup de changement dans les prix des alcools étrangers à Delhi depuis 2010.

Les listes de prix respectives du DSIIDC pour 2010 et 2021 indiquent le même prix du scotch Glenlivet Single Malt 12 ans à Rs 3 500 (750ML). Alors que le prix du scotch 750 ML Johnnie Walker Blue Label en 2010 était de Rs 16 200. Il a légèrement augmenté pour atteindre Rs 16 410 en 2021. Quelques petits mercis aux bennes !

