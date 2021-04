La hausse du DAP et les prix de la potasse réduisent les perspectives de rendement du kharif

La consommation d’engrais de l’Inde au cours de l’exercice 20 était d’environ 61 millions de tonnes – dont 55% d’urée – et on estime qu’elle a augmenté de 5 millions de tonnes au cours de l’exercice 21. Étant donné que les variétés sans urée (MoP, DAP, complexes) coûtent plus cher, de nombreux agriculteurs préfèrent utiliser plus d’urée que nécessaire.

Alors que les prix du phosphate diammonique (DAP) et des engrais complexes ont bondi sur le marché intentionnel ces derniers mois, les entreprises nationales d’engrais ont fortement augmenté les prix de la prochaine saison du kharif, ce qui pourrait réduire le rendement des cultures, les agriculteurs ayant recours à une utilisation excessive de produits subventionnés. l’urée d’engrais à la place.

Les prix des engrais phosphatés et potassiques sont déterminés par le marché car les subventions accordées par le gouvernement sont minimes et fixes. Ces engrais sont pour la plupart importés.

La coopérative d’engrais IFFCO a augmenté les prix du DAP et des engrais complexes de 46 à 58% pour les fournitures provenant de nouveaux contrats mondiaux d’intrants, par rapport à la saison rabi. Il a toutefois indiqué qu’environ 11,26 lakh d’engrais complexes seraient toujours vendus aux anciens taux, car ils étaient fabriqués avant la hausse des prix mondiaux de la principale matière première.

«Chez IFFCO, nous veillerons à ce qu’il y ait suffisamment de matériel sur le marché avec des taux anciens et j’ai demandé à l’équipe marketing de ne vendre que du matériel déjà emballé avec des taux anciens aux agriculteurs. Nous prenons toujours des décisions en gardant une approche axée sur les agriculteurs », a déclaré jeudi le directeur général de l’IFFCO, US Awasthi, dans un communiqué.

Une lettre interne du directeur marketing de l’IFFCO, Yogendra Kumar, aux responsables les informant des nouveaux tarifs était devenue virale, suscitant une forte réaction sur les réseaux sociaux.

«Chez IFFCO, nous acceptons une forte objection [to] tweets ou actualités liant tout parti politique ou gouvernement pour une augmentation du prix des engrais complexes (mélange de N, P, K et S). Ils sont décontrôlés, par conséquent, [there is] aucun lien avec aucun parti politique ou gouvernement », a déclaré Awasthi.

Les nouveaux prix des engrais complexes sont provisoires car les prix internationaux des matières premières doivent encore être finalisés par les entreprises, a-t-il déclaré. «En effet, il y a une forte augmentation observée dans les tendances des prix internationaux des matières premières.»

Le coût au débarquement du DAP importé est maintenant d’environ 540 dollars la tonne (40 281 roupies), contre environ 400 dollars en octobre. De même, les prix des produits intermédiaires tels que l’ammoniac et le soufre sont également passés d’environ 280 $ et 85 $ la tonne à 500 $ et 220 $ la tonne, respectivement. Les taux de muriate de potasse (MoP) ont grimpé à 280 $ contre 230 $ au cours de la même période.

Le gouvernement a déréglementé les prix de la potasse et des engrais phosphatés en 2010 en acceptant de payer un montant fixe de subvention à décider au début de chaque année. Les entreprises d’engrais sont autorisées à fixer le MSP de ces nutriments végétaux autres que l’urée en fonction des taux du marché. Le pays dépend entièrement des importations de potasse, tandis que 80 à 90% des engrais phosphatés sont importés pour fabriquer du DAP.

Le Centre n’a pas modifié le prix de détail maximal (PRM) de l’urée depuis 2012, date à laquelle il a été augmenté de 50 Rs / tonne à 5 360 Rs / tonne. Le MRP d’un sac de 45 kg d’urée est de Rs 242 et celui d’un sac de 50 kg est de Rs 268, tous prix hors frais de revêtement de neem et taxes le cas échéant. Par rapport à cela, un sac de 50 kg de DAP coûte Rs 1 900.

La dépense totale du gouvernement sur la subvention des engrais a été fixée à Rs 79 530 crore pour FY22, dont Rs 58 767 crore a été budgétisée uniquement pour l’urée.

