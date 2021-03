La hausse du prix du Bitcoin à 61800 $ montre que les taureaux BTC sont en plein contrôle

Le 13 mars, les taureaux ont pris le contrôle total du marché de la cryptographie alors que le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau sommet historique à 61844 $ après une forte augmentation du volume qui a poussé le prix à travers une résistance des frais généraux de près de 58000 $.

Les analystes avaient passé la semaine à réclamer un éventuel mouvement au-dessus du niveau de 60000 dollars et les mesures sociales montraient que le sentiment haussier pour Bitcoin continuait d’augmenter alors qu’un certain nombre d’entreprises et d’investisseurs institutionnels annonçaient leur intention de faire des achats de BTC.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Bitcoin se trouve maintenant dans le domaine de la découverte de prix car les données disponibles du point de vue de l’analyse technique sont limitées pour déterminer où le prix peut aller ensuite.

Un objectif de prix possible a été mis en évidence dans un rapport récent du co-fondateur de Decentrader, Philip Swift, qui considère maintenant l’extension 1,618 fib (70000 $) comme le prochain niveau de profit.

L’adoption de la crypto grand public se poursuit

Des preuves de la fusion croissante entre le secteur de la crypto-monnaie et l’industrie grand public peuvent être trouvées dans les nouvelles les plus récentes selon lesquelles l’échange FTX est en train de finaliser un accord pour sponsoriser le Miami Heat de la National Basketball Association et obtenir les droits de dénomination pour l’arène des équipes, qui sera probablement renommé FTX arena.

Une fois finalisé, l’accord marquerait le premier partenariat majeur avec une ligue sportive américaine pour un projet ou une plate-forme de crypto-monnaie.

L’explosion de la popularité des jetons non fongibles a également attiré l’attention de la presse grand public à la suite de l’enchère record de 69,3 millions de dollars Beeple de cette semaine. Le succès de l’action a incité un nombre croissant d’artistes bien connus à commencer à explorer l’espace NFT et les opportunités qu’il offre.

Une évasion de Bitcoin déclenche un rassemblement dans les altcoins

Les altcoins se sont également allumés alors que Bitcoin atteignait un nouveau record absolu. Decentraland (MANA), un projet axé sur la réalité virtuelle et les jeux, a surpassé le domaine avec un gain de 89% pour un prix de 1,19 $.

Performance quotidienne du marché de la crypto-monnaie. La source: Pièce360

La majorité des altcoins à petite capitalisation ont enregistré des gains à deux chiffres et même les pièces à plus grande capitalisation comme AAVE et Bitcoin Cash (BCH) ont bondi de 10,84% et 14% respectivement.

Ether (ETH) a également progressé de 13% à 1933 $ alors que les taureaux tentent de faire une course au sommet historique actuel de 2043 $.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie s’élève désormais à 1,84 billion de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 62,1%.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.