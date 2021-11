La hausse du taux d’inflation aux États-Unis pourrait faire grimper les coûts des soins de santé en 2022

L’inflation est à la hausse, faisant grimper le prix de l’essence et de la nourriture. Un secteur de l’économie américaine se comporte particulièrement étrangement : pour une fois, les prix des médicaments ont augmenté à un rythme nettement inférieur à celui de l’économie globale.

En octobre 2021, selon le groupe d’analyse des soins de santé à but non lucratif Altarum, les prix des services de santé ont augmenté de 2 % en glissement annuel, contre 6,2 % pour tous les produits de consommation.

Mais une forte augmentation des prix des médicaments pourrait encore être imminente, selon les experts, retardée uniquement en raison des caractéristiques uniques de l’industrie des soins de santé.

Au cours des 30 dernières années, les prix à la consommation n’ont presque jamais augmenté plus vite que l’inflation médicale, qui mesure l’évolution des prix payés pour les services médicaux, des visites chez le médecin aux chirurgies en passant par les médicaments sur ordonnance. Au contraire, c’est le contraire qui s’est produit, en particulier pendant les ralentissements économiques ; après la crise financière de 2008, par exemple, l’inflation globale est tombée à presque rien, mais les prix des médicaments ont continué de croître à un taux de 2 à 3 %.

En fait, depuis 2010, les prix dans l’économie globale et dans les soins de santé ont évolué plus ou moins en parallèle — jusqu’au printemps 2020.

Mais si cela peut donner l’impression que le secteur de la santé bénéficie d’un répit bienvenu face à l’inflation générale qui crée tant de nervosité parmi les entreprises et les dirigeants politiques, la réalité semble moins rassurante. Cette croissance relativement lente des prix médicaux pourrait être un mirage. Et si l’inflation des soins de santé finit par rattraper l’économie au sens large, les patients seraient en grande partie ceux qui paieraient pour cela.

Pourquoi l’inflation médicale pourrait s’accélérer bientôt

Les mêmes problèmes qui font grimper les prix dans le reste de l’économie – augmentation des coûts au sein de la chaîne d’approvisionnement, difficulté à trouver des travailleurs pour les emplois ouverts – sont également des problèmes dans le secteur des soins de santé. La crise de la main-d’œuvre en particulier est aiguë et ne devrait pas disparaître de sitôt, étant donné le nombre d’infirmières et de médecins qui ont quitté leur emploi pendant la pandémie.

Un récent sondage du Chartis Group a révélé que 99 pour cent des hôpitaux ruraux ont déclaré qu’ils connaissaient une pénurie de personnel; 96 pour cent d’entre eux ont déclaré avoir le plus de difficultés à trouver des infirmières. Cela a obligé les hôpitaux à augmenter leur salaire et leurs avantages sociaux ou à embaucher une aide temporaire auprès de sociétés de soins infirmiers de voyage qui sont plus chères – parfois beaucoup plus chères – que le personnel régulier à temps plein. Les coûts d’achat d’équipements de protection individuelle et d’autres fournitures ont également été élevés en raison de Covid.

Les hôpitaux voudront compenser ces coûts plus élevés en rapportant plus d’argent. Alors que le nombre de patients qu’ils ont servis a fortement chuté en mars et avril 2020, le nombre de patients est déjà revenu près de ses niveaux d’avant la pandémie. Il n’y a qu’un certain nombre de façons d’augmenter le nombre de services qu’ils fournissent, surtout en période de crise du personnel.

L’autre option est d’essayer de facturer plus d’argent aux assureurs-maladie pour les procédures et les traitements, en particulier les assureurs privés qui négocient directement les prix avec les prestataires de soins de santé.

Ainsi, même s’il peut s’écouler un certain temps avant que les prix plus élevés n’atteignent les patients, ils le feront probablement – juste avec un retard.

Pour les services médicaux en particulier, il existe un décalage entre le moment où les pressions inflationnistes telles que la hausse des coûts d’approvisionnement ou les pénuries de main-d’œuvre apparaissent pour la première fois et le moment où elles se font réellement sentir dans les prix des soins de santé.

Dans le reste de l’économie, l’inflation et l’augmentation des coûts se répercutent assez rapidement sur le marché. Si le prix du bœuf augmente aujourd’hui, le restaurant peut augmenter le prix des hamburgers demain. S’ils ne trouvent pas de cuisiniers frits et doivent augmenter les salaires pour attirer de nouveaux travailleurs, le restaurant peut immédiatement facturer plus d’argent pour les frites.

Mais les prix des services de santé sont fixés à l’avance, écrits dans des contrats contraignants après des négociations entre les assureurs et les prestataires ou après que le gouvernement a publié de nouvelles réglementations pour des programmes publics comme Medicare. Et ces prix sont généralement fixés pour une année entière, jusqu’à ce qu’un autre cycle de négociations établisse de nouveaux prix pour l’année suivante.

Les experts en inflation d’Altarum m’ont dit que les négociations pour les plans 2022 détermineront dans quelle mesure la crise inflationniste actuelle finira par affecter les prix médicaux.

Ces tendances génératrices d’inflation, comme la hausse des coûts de main-d’œuvre, ne se sont accélérées qu’en 2021. Au cours de la dernière décennie, les prix des soins de santé ont constamment augmenté à un taux d’environ 1 à 2 %. Déjà, au cours des 18 derniers mois, les prix des hôpitaux et des médecins ont dépassé un taux d’inflation de 3 %. Les experts d’Altarum disent qu’ils surveillent si les prix des soins de santé finiront par augmenter au même taux de 5 à 7 % actuellement observé dans le reste de l’économie, ce qui serait le taux le plus rapide depuis 1993.

Une telle inflation médicale historique finirait par augmenter les coûts pour les patients de deux manières distinctes. Premièrement, si les prestataires négocient des paiements plus élevés de la part des assureurs pour compenser leurs coûts croissants, l’assureur se retournera et augmentera les primes pour ses clients.

Mais les patients ressentent aussi plus directement l’augmentation des coûts parce qu’on leur demande de payer plus d’argent de leur poche pour leurs soins de santé. Les franchises et autres participations aux coûts n’ont cessé d’augmenter pour les 180 millions d’Américains inscrits à des plans de santé commerciaux. Dans le même temps, le nombre d’Américains considérés comme sous-assurés – ce qui signifie qu’ils ont une assurance mais que l’assurance ne leur fournirait pas nécessairement une protection financière adéquate s’ils avaient une urgence médicale – a augmenté.

Donc, si les prix des médicaments finissent par augmenter à un rythme historique, les consommateurs vont le ressentir à la fois lorsqu’ils paient leur prime et lorsqu’ils récupèrent leur ordonnance : ils finiront par être coincés des deux côtés.