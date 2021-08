La hausse du taux du cercle de Noida inopportune, affaiblira le sentiment des acheteurs: développeurs

in

À un moment où le marché immobilier de la région de la capitale nationale vient de commencer à se remettre de l’impact des blocages induits par Covid-19 et a besoin d’un régime de prix plus doux en dehors des autres mesures du gouvernement pour surmonter la crise actuelle, le Gautam Budh L’administration Nagar a proposé d’augmenter jusqu’à 40 % les tarifs des cercles existants à Noida, ce qui n’est certainement pas une bonne nouvelle pour le marché immobilier de la région.

Les consultants immobiliers, les promoteurs ainsi que les acheteurs potentiels ne sont donc certainement pas satisfaits de cette proposition et souhaitent que les autorités reconsidèrent cette décision inopportune, car elle obligera les acheteurs à payer plus cher pour un bien immobilier et atténuera également leur sentiment.

Par exemple, Anuj Puri, président d’ANAROCK Property Consultants, a déclaré : « La proposition d’augmenter les tarifs des cercles à Noida, Greater Noida et le long de l’autoroute Yamuna jusqu’à 40 % et d’appliquer en outre une surtaxe de 5 à 12,5 % sur les propriétés le long de la route du métro ou à proximité de l’autoroute ne pouvait pas arriver à un moment moins idéal. Le marché immobilier de la RCN vient tout juste de commencer à se remettre du double impact des blocages 1.0 et 2.0. À ce stade, un régime de prix plus doux aurait encouragé davantage d’acheteurs car ils sont toujours aux prises avec les impacts économiques de la pandémie de Covid-19. »

Vikas Wadhawan, directeur financier du groupe, Housing.com, Makaan.com et Proptiger.com, est également d’avis que le moment de l’augmentation des taux de cercle n’est pas approprié et peut encore retarder la récupération après l’impact de la pandémie.

« Les autorités auraient dû s’inspirer d’États comme le Maharashtra qui ont connu une augmentation de 270% de l’enregistrement des propriétés après la réduction des droits de timbre. La situation actuelle appelle des mesures qui peuvent stimuler les sentiments d’achat d’une maison, ce qui augmentera à son tour les revenus grâce à de simples chiffres sans augmenter les taux de cercle », a-t-il déclaré.

Selon la récente enquête sur le sentiment des consommateurs menée par Housing.com et Naredco, les gens recherchent en fait des remises et un programme de paiement Flexi pour conclure leur décision d’achat de maison, et cette augmentation des taux de cercle aura un impact négatif sur les gardiens de clôture.

«L’augmentation des taux de cercle par l’administration Gautam Buddh Nagar atténuera le sentiment d’achat d’une maison dans la région de Noida et Greater Noida. Le marché de la RCN est déjà aux prises avec un excédent de stocks et de faibles ventes. Une augmentation des taux de cercle à ce stade éloignera les gardiens de clôture du marché du logement et retardera la reprise de l’immobilier dans la région », a déclaré Shravan Govil, PDG d’Omaxe Heritage Pvt Ltd.

Les promoteurs estiment que les acheteurs seront désormais découragés d’investir dans l’immobilier dans la région.

Amit Modi, directeur, ABA Corp et président (élu), CREDAI Western UP, déclare : « Lorsque nous avons besoin de l’aide du gouvernement, l’augmentation du taux de cercle est décourageante. Pendant la pandémie, l’immobilier a connu une baisse significative, mais il s’est récemment rétabli, les individus revenant pour regarder des appartements potentiels pour une vie future. Les gens, cependant, seront désormais découragés d’investir dans l’immobilier. Nous nous attendions à ce qu’une baisse des taux circulaires amène plus d’argent sur le marché à ce stade. »

Les constructeurs disent que si le gouvernement veut faire du « Logement pour tous » une réalité, il devrait donner un coup de main au secteur.

Harvinder Singh Sikka, MD, Sikka Group, déclare : « Plutôt que d’augmenter les taux de cercle, l’administration aurait dû maintenir les niveaux actuels. Les acheteurs recherchent un soulagement, et l’augmentation pourrait s’avérer préjudiciable au marché. La communauté des développeurs utilise actuellement tous les outils disponibles pour aider les acheteurs à réaliser leur rêve de posséder un bien immobilier, mais cela nécessite également l’aide du gouvernement.

