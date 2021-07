La Haute Cour de Bombay annule le plaidoyer de l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, visant à annuler le CBI FIR contre lui

in

CBI FIR contre Anil Deshmukh: Le tribunal a déclaré que le CBI devrait également enquêter sur le comité qui a rétabli Vaze en 2020.

Dans un revers pour le chef du NCP et ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, la Haute Cour de Bombay a rejeté aujourd’hui son plaidoyer pour annuler le FIR du Bureau central d’investigation (CBI) contre lui. Le jugement a été prononcé par une chambre de division des juges SS Shinde et NJ Jamadar. Le 12 juillet 2021, la magistrature avait réservé l’ordre sur la pétition de Deshmukh.

Le CBI avait enregistré l’affaire après qu’un plaidoyer ait été déposé auprès de la Haute Cour de Bombay pour demander une enquête du CBI sur les allégations de corruption portées contre Deshmukh par l’ancienne Commission de police de Mumbai Param Bir Singh et maintenant limogé l’inspecteur de police adjoint Sachin Vaze. Vaze avait allégué que Deshmukh lui avait demandé de collecter 100 crores de roupies chaque mois dans le bar et le restaurant de Mumbai.

La CBI avait enregistré le FIR contre Deshmukh le 21 avril en vertu de l’article 7 de la loi sur la prévention de la corruption et de l’article 120 (B) de l’IPC pour exécution malhonnête d’un devoir public.

Le tribunal a déclaré que la CBI devrait également enquêter sur le comité qui a réintégré Vaze en 2020 après sa suspension en 2003. Deshmukh avait soutenu devant le tribunal que les dirigeants politiques vivaient dans une société avec une présomption de malhonnêteté et qu’une allégation suffisait.

L’avocat de Deshmukh a également fait valoir que bien que le CBI ait parlé à plusieurs reprises d’extorsion, le FIR contre Deshmukh n’en a pas fait mention. Il a également soutenu que le FIR ne contenait aucun fait et ne révélait aucune infraction susceptible d’être connue.

Cependant, l’avocat général de CBI, Aman Lekhi, a fait valoir que le FIR contient suffisamment de documents révélant une infraction pouvant être reconnue.

Param Bir Singh avait écrit le 20 mars une lettre de huit pages à CM Uddhav Thackeray accusant Anil Deshmukh de chercher 100 crores de roupies dans les 1750 bars et restaurants de Mumbai.

