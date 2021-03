La Haute Cour de Bombay entendra aujourd’hui la DIP de Param Bir Singh contre Anil Deshmukh

L’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh

Param Bir vs Anil Deshmukh: La Haute Cour de Bombay entendra aujourd’hui la PIL pénale déposée par l’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, demandant une enquête CBI contre son ancien patron Anil Deshmukh. Quelques jours après avoir été démis de ses fonctions de commissaire de police, Param Bir a écrit une lettre sensationnelle au ministre en chef Uddhav Thackeray, accusant le ministre de l’Intérieur de l’État, Anil Deshmukh, de diriger un racket «d’extorsion» à Mumbai. Dans la lettre adressée au CM, Param Bir affirme que Deshmukh avait demandé à des policiers, y compris à l’inspecteur adjoint de police suspendu Sachin Vaze, de collecter Rs 100 crore par mois dans environ 1750 bars et restaurants opérant à Mumbai.

Param Bir a déposé le PIL le 25 mars. En comparaissant pour l’ancien flic supérieur, l’avocat principal Vikram Nankani a mentionné mardi la pétition devant un banc de division du juge en chef Dipankar Datta et du juge GS Kulkarni et a demandé une audience urgente sur l’affaire. Le juge en chef a interrogé Nankani sur les prières demandées dans la pétition et si la DIP était maintenable. Nankani a déclaré que la principale prière était pour une enquête CBI sur les graves allégations formulées par Param Bir contre Anil Deshmuk. Au sujet de la maintenabilité, Nankani a déclaré qu’il satisferait le tribunal avec des arguments.

Param Bir Singh avait initialement proposé la Cour suprême, alléguant qu’il avait été démis de ses fonctions de commissaire après s’être plaint auprès du ministre en chef Uddhav Thackeray des « fautes professionnelles corrompues » d’Anil Deshmukh. La Cour suprême avait qualifié l’affaire de très grave, mais lui avait demandé de s’adresser à la Haute Cour. Param Bir a ensuite déposé la DIP devant la Haute Cour, réitérant ses allégations contre Anil Deshmukh et recherchant une enquête «immédiate, impartiale et impartiale» de la CBI.

Dans le HC, Param Bir a demandé une instruction du tribunal à la CBI pour obtenir des images de vidéosurveillance de la résidence d’Anil Deshmukh plus tôt cette année avant qu’elle ne soit «détruite». Dans sa lettre au ministre en chef, Param Bir a déclaré que Sachin Vaze avait été appelé par Deshmukh à sa résidence officielle Dyaneshwar à plusieurs reprises au cours des derniers mois et chargé à plusieurs reprises d’aider à la collecte de fonds pour le ministre de l’Intérieur de l’État. Deshmukh, cependant, a rejeté ses accusations en disant qu’il n’avait rencontré personne entre ladite période car il avait contracté un coronavirus et avait été admis à l’hôpital de Nagpur.

Param Bir a également demandé une instruction du tribunal au gouvernement de l’État pour produire tous les dossiers de communication reçus de l’agent de l’IPS Rashmi Shukla en mars 2020. En février de l’année dernière, Rashmi Shukla avait formulé de graves allégations de mauvaises pratiques dans les affectations et les transferts de la police contre Anil Deshmukh et a également informé ses supérieurs à ce sujet, mais peu de temps après, elle a été transférée, a déclaré Param Bir dans sa PIL.

