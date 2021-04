La Haute Cour de Calcutta rejette les plaidoyers contre le président du groupe MP Birla Lodha

Le banc, composé du juge en chef Thottathil B. Radhakrishnan et du juge Shampa Sarkar, a rendu un «jugement historique» rejetant plusieurs requêtes pour outrage déposées contre Lodha pour avoir continué en tant qu’administrateur et président de Birla Corporation, Universal Cables, Vindhya Telelinks et Birla Cable, quatre groupes cotés. entreprises, selon un communiqué publié par les Lodhas.

Un banc de division de la Haute Cour de Calcutta a rejeté jeudi les requêtes pour outrage déposées par les Birlas contre le président du groupe MP Birla, Harsh Vardhan Lodha, pour avoir continué en tant qu’administrateur et président des sociétés du groupe.

Le banc, composé du juge en chef Thottathil B. Radhakrishnan et du juge Shampa Sarkar, a rendu un «jugement historique» rejetant plusieurs requêtes pour outrage déposées contre Lodha pour avoir continué en tant qu’administrateur et président de Birla Corporation, Universal Cables, Vindhya Telelinks et Birla Cable, quatre groupes cotés. entreprises, selon un communiqué publié par les Lodhas.

Auparavant, les Birlas avaient déposé des requêtes pour outrage à l’encontre de Lodha sur sa continuation au conseil d’administration des sociétés du groupe MP Birla, alléguant la violation d’une ordonnance rendue par un banc de division de la Haute Cour de Calcutta le 1er octobre 2020. Le banc de division du haut le tribunal, dans son ordonnance du 1er octobre, n’a accordé aucun sursis à l’ordonnance du banc unique, qui avait empêché Lodha d’occuper un poste dans l’une des entités du groupe pendant la pendaison de la poursuite impliquant le testament contesté de feu Priyamvada Devi Birla, la veuve du député Birla.

Le verdict du banc de division de la Haute Cour jeudi “a dégagé les ponts” pour que Harsh Vardhan Lodha continue à être président de toutes les sociétés du groupe MP Birla, a déclaré l’avocat de Lodha Debanjan Mandal, associé de Fox & Mandal.

«Notre client est profondément reconnaissant à la plus haute cour honorable de l’État pour cette victoire éclatante… Au cours des deux dernières années, des attaques incessantes ont été lancées, non seulement contre M. Lodha, mais aussi contre les administrateurs et dirigeants indépendants du groupe MP Birla entreprises. Le verdict de jeudi confirme le plus haut niveau de normes de gouvernance maintenu dans ces entreprises depuis l’époque de feu Madhav Prasad Birla », a ajouté Mandal.

«Le tribunal a rejeté aujourd’hui les demandes d’outrage déposées contre HV Lodha et d’autres. Nous attendons la copie de l’ordonnance adoptée aujourd’hui et déciderions de la marche à suivre après avoir étudié la même chose », a déclaré un porte-parole de Birla.

La genèse de la querelle juridique de plus de 17 ans entre les Birlas et les Lodhas pour contrôler le domaine de plus de 5000 crores de Rs Birla réside dans la volonté contestée de feu Priyamvada Devi Birla, qui a été exécutée en juillet 1982 après le prétendu transfert du prétendu testament. les actions du MP Birla Group, collectivement appelé Birla Estate, en faveur de Rajendra Singh Lodha.

La bagarre juridique a commencé après les testaments de juillet 1982 qui ont cédé tous les actifs à des organismes de bienfaisance, mais un autre testament du 18 avril 1999 les a donnés à Rajendra Singh Lodha, maintenant poursuivi par son fils Harsh Vardhan Lodha, et d’autres héritiers.

