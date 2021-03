La Haute Cour de Delhi bloque l’accord de vente au détail Future-Reliance

Le tribunal a également ordonné au Future Group d’approcher les autorités réglementaires afin de rappeler toutes les approbations accordées à l’accord Future-Reliance Retail.

Kishore Biyani et sa société Future Retail ont subi un revers jeudi avec le juge unique de la Haute Cour de Delhi, le juge JR Midha, les jugeant coupables d’avoir violé l’ordonnance du 2 février, qui avait ordonné que le statu quo soit maintenu sur les Rs 24,713 du Groupe. accord de crore avec Reliance Retail. C’était une ordonnance provisoire et le juge a prononcé mardi l’ordonnance détaillée.

En conséquence, le tribunal a émis un avis de showcause à Biyani et à d’autres directeurs du Future Group demandant pourquoi ils ne devraient pas être envoyés en prison, comme le demandait Amazon, qui s’oppose à l’accord et a déposé la requête devant le tribunal.

Le tribunal a également ordonné au Future Group d’approcher les autorités réglementaires afin de rappeler toutes les approbations accordées à l’accord Future-Reliance Retail. Il a également ordonné à Future Group de déposer Rs 20 lakh en tant que coût pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour du 25 octobre 2020.

Future Group devra déposer l’argent dans le Fonds national de secours du Premier ministre pour être utilisé pour la vaccination des pauvres. Le juge a également demandé à Biyani et à d’autres de déposer un affidavit donnant des détails sur leurs actifs. Il a également attaché les avoirs de Biyani et d’autres administrateurs et leur a demandé de comparaître devant lui le 28 avril, la prochaine date d’audition de l’affaire.

Bien qu’à première vue, l’ordre soit un revers pour le Future Group et Biyani et qu’ils puissent faire appel contre lui, cela n’aura aucun impact matériel sur l’affaire. En effet, le banc de division du HC avait, le 8 février, suspendu l’ordonnance du juge unique et autorisé Future Retail à demander des autorisations pour l’accord auprès des organismes de réglementation. Par la suite, Amazon avait fait appel de l’ordonnance du banc de division devant la Cour suprême qui, le 22 février, avait autorisé la poursuite de la procédure de demande d’autorisation devant le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal, mais a interdit au tribunal de rendre une ordonnance finale jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée. par cela. Le CS entendra ensuite l’affaire au cours de la dernière semaine d’avril.

« L’ordonnance rendue aujourd’hui (jeudi) par la Haute Cour de Delhi concernant un juge unique n’a aucune incidence sur le statu quo de l’affaire puisqu’elle est déjà devant la Cour suprême, où la prochaine audience devrait avoir lieu dans la dernière semaine d’avril 2021 », a-t-il déclaré. pour le groupe Future a déclaré dans un communiqué.

Le combat entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a adopté une ordonnance provisoire empêchant Future Group de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui demande l’exécution de la sentence, s’était adressé au tribunal. Le banc de juge unique avait statué le 2 février que EA avait correctement adopté l’ordonnance et que celle-ci était exécutoire de la même manière que celle d’un arbitre. Il avait déclaré qu’il était clairement d’avis que l’EA avait intenté à juste titre contre Future Retail et que sa sentence n’était pas nulle.

Le combat Future Group-Amazon autour de l’accord se déroule donc actuellement au SC, devant différents bancs du Delhi HC et du NCLT, banc de Mumbai.