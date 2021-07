La Haute Cour de Delhi donne à Twitter une dernière chance de se conformer aux règles informatiques

in

Poovayya a assuré à la magistrature que la société déposerait une déclaration sous serment clairement formulée dans une semaine.

Exprimant son mécontentement face à la nomination d’un “travailleur intérimaire” en tant que responsable de la conformité (CCO), la Haute Cour de Delhi a donné mercredi au site de microblogging Twitter une “dernière occasion” de déposer un “meilleur” affidavit montrant la pleine conformité avec la nouvelle technologie de l’information. (IT) Règles.

La juge Rekha Palli s’est fortement opposée à l’attitude de Twitter et a qualifié son dernier affidavit de conformité d’« inacceptable ».

Le juge a déclaré à Twitter “de ne pas aggraver les choses pour lui-même en s’attendant à ce que le tribunal attende éternellement”, car l’affidavit déposé par lui montrait un grave non-respect des règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique numérique). n’apprécie pas la décision de l’entreprise de nommer un certain Vinay Prakash, un « travailleur intérimaire » de 31 ans via un sous-traitant tiers, en tant que CCO alors que les règles exigent la nomination d’un responsable clé ou d’un employé senior en tant que CCO.

« Il (CCO) est catégorique (dans son affidavit) qu’il n’est pas un employé. Cela lui-même est dans les dents de la règle. Il faut que la règle soit sérieuse. Une certaine inviolabilité doit être donnée », a déclaré le juge en frappant Twitter pour avoir utilisé le terme « travailleur intérimaire », en particulier lorsqu’on ne savait pas qui était le sous-traitant tiers.

« Qu’est-ce que ce travailleur intérimaire ? Je ne sais pas ce que cela signifierait. J’ai un problème avec le mot. Cela semble signifier qu’il était employé pour une éventualité. Contingent puis tiers contractant. Qu’est-ce que c’est? Je ne suis pas satisfait de l’affidavit. Cela ne peut pas être accepté », a déclaré le juge à l’avocat principal de Twitter, Sajan Poovayya.

« Déposez un meilleur affidavit. Ceci est inacceptable. Je vous donne une longue corde, mais ne vous attendez pas à ce que le tribunal le fasse encore et encore. Divulguer le nom de l’entrepreneur tiers et expliquer le contingent », a déclaré le juge Palli tout en accordant une semaine à Twitter pour déposer un « meilleur » affidavit.

Twitter doit divulguer tous les détails liés à la nomination du CCO ainsi que de l’agent résident des griefs (RGO) et également expliquer pourquoi une personne de contact nodale n’a pas encore été nommée et quand elle le fera.

Le solliciteur général supplémentaire Chetan Sharma, comparaissant pour le gouvernement central, a fait valoir que si Twitter gagne des millions de dollars de revenus en Inde, il utilise simplement des expressions nuancées comme « intérimaire » et « contingence » pour éviter de se conformer à la loi indienne. Twitter agissait dans un “non-respect abject des règles”, car le CCO doit être un employé et non un travailleur intérimaire, a-t-il déclaré. « Il s’agit d’un non-respect absolu des règles. Cela fait des mois. Ils ne peuvent pas continuer à avoir si facile. Soit ils se conforment de tout coeur, soit ils ne se conforment pas. Cette non-conformité constante utilisant une terminologie nuancée ne peut plus être acceptée », a soutenu Sharma.

L’affaire sera entendue le 6 août prochain.

