La Haute Cour de Londres ordonne à Binance de rechercher et de saisir les actifs des pirates cryptographiques Crypto new media

La Haute Cour de Londres ordonne à la grande bourse de crypto Binance de retrouver et de geler les comptes des pirates de la crypto derrière une prétendue violation de sécurité de 2,6 millions de dollars.

L’ordonnance, rendue publique la semaine dernière, accorde aux demandes de la société d’intelligence artificielle (IA) Fetch.ai que Binance trouve et gèle les actifs prétendument volés.

Fetch.ai affirme que le 6 juin, des pirates ont obtenu l’accès à ses comptes Binance qui détenaient plusieurs actifs cryptographiques, notamment Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Tether (USDT) et son propre jeton Fetch.ai (FET), entre autres.

Les pirates auraient échangé les crypto-monnaies volées avec une remise massive à un tiers.

Le juge Pelling QC décrit l’ordonnance dans une transcription de la procédure judiciaire.

« Une ordonnance de gel mondial est demandée à l’encontre de ceux qui ont été sciemment impliqués dans la fraude aux fins de geler leurs avoirs dans le monde entier, afin de garantir au mieux que le demandeur est en mesure de geler ses avoirs, ce qui permettra tout jugement de la cour pour avoir un effet réel.

Syedur Rahman, associé du cabinet d’avocats Rahman Ravelli qui représente Fetch.ai, a déclaré à . que les actifs manquants étaient récupérables.

«Nous devons dissiper le mythe selon lequel les actifs cryptographiques sont anonymes. La réalité est qu’avec les bonnes règles et applications, ils peuvent être suivis, tracés et récupérés.

Un porte-parole de Binance a déclaré que l’échange aidait à récupérer les actifs volés.

« Binance gèle régulièrement les comptes identifiés comme ayant une activité suspecte conformément à nos politiques de sécurité et à notre engagement à garantir que les utilisateurs sont protégés lorsqu’ils utilisent notre plate-forme. »

