La Haute Cour de Madras lève l’interdiction des jeux en ligne

Par Shivani Jha

“Je pense qu’il vaut mieux que nous la jetions, vous feriez mieux d’obtenir une législation plus intelligible”, a observé le juge en chef Banerjee oralement dans le HC de Madras tout en prononçant le jugement qui a déclaré la partie II de la loi sur les jeux et la police du Tamil Nadu (amendement), 2021 (« TN Gaming Act ») inconstitutionnel. Le TN Gaming Act interdit les paris ou les paris dans le cyberespace ainsi que les jeux d’adresse s’ils sont joués pour un pari, un pari, de l’argent ou d’autres enjeux.

La loi sur les jeux TN a été présentée à l’Assemblée législative de l’État du Tamil Nadu en février 2021 et a été contestée devant la Haute Cour de Madras dans Junglee Games India Private Limited et Anr v. State of Tamil Nadu.

Le juge en chef Sanjib Banerjee et le juge Senthilkumar Ramamoorthy, dans les premières déclarations le 23 juillet, ont soulevé certains doutes sur le fondement même et la mauvaise rédaction du TN Gaming Act en déclarant : sur le sujet. Il semble être confus et confus »,

Le banc a en outre déclaré qu’« il ne fait aucun doute que les enfants et les jeunes adultes de nos jours étaient accros à leurs téléphones et ordinateurs portables et que leur monde semble tourner autour de ces gadgets. Mais les tribunaux ne peuvent pas émettre une telle ordonnance d’interdiction à l’heure actuelle. »

« Des questions de politique comme celles-ci doivent être examinées par les gouvernements appropriés de l’État ou du Centre », a ajouté le tribunal.

Le banc a correctement observé que le gouvernement et l’administration de l’État n’avaient mené aucune étude sur les effets néfastes possibles et ne se sont pas non plus référés à des données empiriques pour prendre une telle décision. Il est également apparu qu’aucune discussion exhaustive n’avait eu lieu à l’Assemblée avant l’adoption de la loi en février de cette année.

Le juge en chef Banerjee, à travers son brillant commentaire, a donné l’exemple de l’acteur égyptien Omar Sharif. Il a fait fortune en exploitant son métier de pont contractuel. Le juge en chef a expliqué que l’interdiction générale de jouer à des jeux empêcherait toute personne possédant des compétences comme Sharif d’afficher ses talents, violant ainsi ses droits.

La Cour n’a pas non plus semblé convaincue par les arguments sur la façon dont le jeu a conduit à des suicides et le juge en chef a critiqué l’avocat général en disant : « Ce n’est pas parce qu’un fou s’est livré à une telle chose que vous pouvez imposer une interdiction générale de tous les jeux d’adresse.

La législation attaquée doit être considérée comme quelque chose de capricieux, irrationnel et qui était excessif et disproportionné.

La Cour a conclu que la modification est disproportionnée par rapport à l’objet qu’elle énonce et qu’aucune partie de celle-ci ne peut être sauvegardée. Par conséquent, la Cour a annulé l’amendement dans son intégralité comme ultra vires de la Constitution.

(L’auteur est chercheur en politique technologique et responsable juridique à l’Esports Players Welfare Association (EPWA). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

