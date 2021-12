La Haute Cour de Pennsylvanie annule le mandat du masque scolaire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi, la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé un mandat de masque scolaire dans tout l’État soutenu par le gouverneur démocrate Tom Wolf et la secrétaire d’État par intérim à la Santé, Alison Beam.

Le tribunal a déclaré que Beam, qui est entré en fonction après que l’ancienne secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine, est passée à l’administration Biden, n’avait pas le pouvoir d’obliger les élèves à se masquer à l’école, selon PennLIVE de Harrisburg.

La décision a confirmé une décision de la Cour inférieure du Commonwealth, qui a déclaré plus tôt cette année que la loi de 1955 sur le contrôle et la prévention des maladies de l’État ne conférait pas à Beam « l’autorité générale pour créer de nouvelles règles et réglementations de toutes pièces ».

Un avis écrit du tribunal résumant la décision n’a pas encore été publié mais est à venir, selon FOX-43.

Le procès initial a été déposé par un consortium de parents, de districts scolaires et de politiciens républicains, dont le chef du Sénat de l’État Jake Corman III, le R-State College et le représentant de l’État Jesse Topper, R-Bedford.

Mercredi, dans une salle d’audience de Philadelphie, le procureur général adjoint principal de l’État, Sean Kirkpatrick, a fait valoir que l’administration Wolf avait le pouvoir d’imposer le mandat du masque scolaire et a déclaré que la variante delta du coronavirus « causait beaucoup plus de mal aux enfants ».

Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, s’adresse aux partisans avant que l’ancien président Barack Obama ne s’exprime lors d’un rassemblement électoral pour les candidats démocrates de l’État le 21 septembre 2018 à Philadelphie. (Mark Makela/.)

La porte-parole de Wolf, Beth Rementer, a qualifié la décision du tribunal de « extrêmement décevante ».

« L’administration reconnaît que de nombreux districts scolaires veulent assurer un environnement d’apprentissage sûr et sain pour les élèves et le personnel, et nous espérons qu’ils prendront les décisions d’atténuation appropriées à l’avenir », a déclaré Rementer.

En août, la majorité législative républicaine de l’État a rédigé un projet de loi qui offrirait aux Pennsylvaniens une disposition de « renonciation » à tout mandat de masque à l’école.

Le sponsor en chef, le sénateur Doug Mastriano, R-.sburg, a déclaré à l’époque : « La culture de la peur est utilisée pour diviser au lieu de permettre aux faits et à la science d’être un guide pour les parents et les familles afin de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de leurs enfants. .

« C’est le droit des parents et des tuteurs légaux de rassembler les faits et de décider ce qu’ils considèrent être dans le meilleur intérêt de leur enfant », a ajouté Mastriano, un colonel à la retraite de l’armée américaine.

Thomas King III, un avocat représentant les républicains devant le tribunal, a qualifié la décision de vendredi de « grand jour en Pennsylvanie pour l’état de droit ».

Le chef du Sénat de Pennsylvanie, Jake Corman, R-Centre, s’exprime lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État à Harrisburg, en Pennsylvanie, le vendredi 16 janvier 2015 (AP Photo/Chris Knight) (The Associated Press)

Les actions de l’administration Wolf, ont fait valoir les plaideurs, ont laissé le public incapable d’exprimer ses opinions et l’Assemblée générale incapable d’examiner la légalité ou la nécessité de la politique.

Dans une déclaration obtenue par l’affilié de Lancaster NBC WGAL, Corman a qualifié la décision « de bien plus que des masques dans les écoles [but] sur la prévention des excès du gouvernement.

La décision de la Cour suprême de l’État laisse essentiellement la décision sur le masque aux districts scolaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.