La Haute Cour délivre une citation à comparaître à Ramdev et interroge l’Association médicale de Delhi au sujet d’un procès

Le tribunal a déclaré que le commentaire de Ramdev sur l’allopathie peut être vrai ou faux, mais ce tribunal ne peut pas dire que Coronil est un remède ou non.

La Haute Cour de Delhi a convoqué le gourou du yoga Ramdev après que la Delhi Medical Association (DMA) a déposé une plainte visant à l’empêcher de diffuser de fausses informations sur l’allopathie et affirmant que le kit Coronil de Patanjali peut guérir le COVID-19. La Haute Cour de Delhi a demandé verbalement à l’avocat de Ramdev de lui dire de ne faire aucune déclaration provocatrice avant la prochaine audience, le 13 juillet.

Le DMA avait demandé des dommages symboliques à Re 1 sur sa déclaration et des excuses inconditionnelles. Cependant, la Haute Cour leur a demandé de déposer une requête au lieu du procès. Le tribunal a également fait remarquer que le DMA devrait passer son temps à trouver un remède à la pandémie au lieu de perdre le temps du tribunal. Cependant, le corps médical s’est opposé aux commentaires. Il a affirmé que les remarques de Ramdev affectent les membres de l’institution. Il a dit que Ramdev qualifie l’allopathie de fausse et représente faussement Coronil comme un remède contre Covid.

À cela, le tribunal a déclaré que si demain il estime que l’homéopathie est fausse, ce serait une opinion et aucune poursuite ne peut être intentée contre elle. Le tribunal a déclaré que même s’il supposait que ce que dit Ramdev est faux ou trompeur, une poursuite dans l’intérêt public ne peut pas être déposée de cette manière.

Le tribunal a fait remarquer qu’il s’agissait d’un PIL déguisé en poursuite et a déclaré que si Patanjali enfreint les règles, il appartient au gouvernement de prendre des mesures contre eux. “Pourquoi portez-vous le flambeau… Vous feriez mieux de déposer un PIL disant qu’il l’a appelé un remède, puis l’a changé en booster d’immunité, et entre-temps, des millions de personnes l’ont acheté”, a déclaré le tribunal.

Le tribunal a déclaré que le commentaire de Ramdev sur l’allopathie peut être vrai ou faux, mais ce tribunal ne peut pas dire que Coronil est un remède ou non. « Cela doit être fait par des experts médicaux. Bien que ses mots comme “science stupide” puissent être modérés, mais cela ne peut pas être une cause de poursuite », a souligné la Haute Cour.

En réponse à la demande de mesures provisoires du DMA, la Haute Cour a déclaré qu’elle émettait un avis mais qu’elle ne pouvait pas émettre d’ordonnance de blocage à ce stade.

Ramdev a été vu affirmant dans une vidéo que des milliers de personnes sont mortes à cause de médicaments allopathiques, bien plus que celles qui sont mortes parce qu’elles n’ont pas reçu de traitement ou d’oxygène. Il a cependant précisé plus tard qu’il lisait un message WhatsApp et a présenté des excuses.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.