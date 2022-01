La Haute Cour demande au gouvernement de Delhi d’envisager un nouveau test précoce des voyageurs internationaux positifs pour Covid

Le tribunal a été informé plus tôt que des échantillons pour les tests génomiques du virus doivent être obligatoirement envoyés en cas de cas positifs à l’aéroport international.

La Haute Cour de Delhi a déclaré mardi qu’au cas où il n’y aurait pas de directives émises par le Centre, elle s’attendait à ce que le gouvernement de la ville examine rapidement la question d’un nouveau test précoce des voyageurs internationaux testés positifs pour COVID-19 à leur arrivée.

Le juge Rekha Palli, qui a entendu une pétition d’une mère dont le fils de 18 ans du Royaume-Uni a été admis dans un hôpital privé ici pour isolement après avoir été testé positif pour le virus à son arrivée, a également demandé au gouvernement de Delhi pourquoi le génome le rapport de séquençage du patient – qui a été déclaré positif pour la variante omicron – ne peut pas être partagé avec lui.

Le juge a noté que pendant la durée de la requête, le fils du requérant avait été testé négatif et avait été libéré de l’hôpital Fortis.

La pétitionnaire a déclaré au tribunal que même si son fils était maintenant avec elle, plusieurs autres patients étaient retenus dans divers établissements de santé pendant des jours car les hôpitaux ne procédaient pas périodiquement à des tests de dépistage du COVID-19. Il a également été soutenu que la mère a le « droit de savoir » et devrait donc recevoir le rapport de séquençage du génome de son fils.

«On s’attend à ce qu’au cas où aucune directive ne serait émise par l’Union indienne, le gouvernement de Delhi examinera rapidement la question afin que les patients, comme le fils du pétitionnaire, ne souffrent pas. Le gouvernement de Delhi expliquera également pourquoi le rapport du test génomique ne peut pas être mis à disposition », a ordonné le juge.

La pétitionnaire, représentée par l’avocat Vikram Hegde, avait saisi le tribunal le mois dernier afin de connaître le résultat du test de séquençage du génome effectué sur son fils.

L’avocat de l’hôpital a déclaré que bien que le rapport de test COVID-19 ait été remis au patient, le rapport de séquençage du génome, qui révélait la présence d’une variante omicron, ne lui avait pas été remis car il n’en était de même qu’avec les autorités gouvernementales.

« Nous n’avons pas de copie du rapport sur le génome. Nous obtenons une feuille Excel (des autorités) », a déclaré l’avocat Arjun Dewan, comparaissant pour Fortis.

En réponse à l’affirmation de la pétitionnaire selon laquelle l’hôpital n’effectuait aucun nouveau test sur son fils lors de son admission, l’avocat a déclaré que l’administration de l’hôpital ne faisait que suivre la directive du gouvernement de Delhi selon laquelle les voyageurs internationaux testés positifs pour le virus doivent être retesté le dixième jour du premier test ou après trois jours d’asymptomatique, selon la dernière éventualité.

L’avocat du gouvernement de Delhi, Arun Panwar, a déclaré que la directive était conforme aux directives émises par le Centre et a demandé du temps pour demander des instructions.

L’avocat du gouvernement central, Bharati Raju, a déclaré qu’il n’y avait aucune interdiction de répéter la RT-PCR dans leurs directives.

Le 29 décembre, la Haute Cour avait demandé des réponses au Centre et au gouvernement de Delhi sur la pétition et avait déclaré que même si les protocoles imposés par les autorités devaient être suivis, la mère de la pétitionnaire avait le droit de connaître le résultat du test génomique qui n’était pas un secret national. .

La pétitionnaire avait allégué que son fils qui avait été testé positif pour COVID-19 à l’aéroport d’ici après son arrivée du Royaume-Uni n’était pas sorti de l’hôpital par manque de clarté sur la variante du virus.

Elle avait affirmé que bien que son fils soit un cas bénin de COVID-19, l’hôpital privé ne le testait pas à nouveau.

Le tribunal avait ordonné à l’hôpital Fortis de consigner le rapport du test de séquençage du génome et lui avait également demandé d’effectuer à nouveau un test RT-PCR sur le patient.

Le tribunal avait en outre demandé à l’hôpital privé de fournir la copie des deux rapports, le séquençage du génome et la RT-PCR, au requérant ainsi qu’aux gouvernements central et de Delhi.

Le Centre avait déclaré au tribunal que le gouvernement de Delhi gérait l’ensemble du scénario et, conformément aux directives, le Centre national de contrôle des maladies (NCDC) a fourni le rapport au gouvernement de l’État qui à son tour doit informer le patient.

Interrogé par le tribunal sur le fait que le rapport d’analyse du génome était un document confidentiel puisqu’il n’était pas partagé avec le patient, l’avocat du Centre avait répondu par la négative.

Le tribunal a été informé plus tôt que des échantillons pour les tests génomiques du virus doivent être obligatoirement envoyés en cas de cas positifs à l’aéroport international.

L’affaire sera entendue le 14 janvier prochain.

