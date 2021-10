La Haute Cour du Kerala annule la notification émise par le gouvernement de l’État interdisant le rami en ligne

Les sociétés de rami en ligne avaient déposé des requêtes en justice contestant l’interdiction.

La Haute Cour du Kerala a annulé lundi une notification émise par le gouvernement du Kerala interdisant le rami en ligne.

Le gouvernement de l’État avait publié une notification le 23 février 2021, clarifiant que le rami en ligne lorsqu’il est joué pour des mises ne bénéficie pas d’une exemption de l’interdiction générale des jeux et des jeux de hasard accordée en vertu de l’article 14 A de la Kerala Gaming Act, 1960, et la notification émise ci-dessous en 1976.

Les sociétés de rami en ligne avaient déposé des requêtes en justice contestant l’interdiction.

Dans son jugement, le juge TR Ravi a noté que la notification était arbitraire et violait le droit au commerce garanti par l’article 19 (1) (g) de la Constitution et le droit à l’égalité garanti par l’article 14 de la Constitution.

Les pétitionnaires avaient fait valoir que le gouvernement de l’État ne pouvait pas interdire le rami, qui était un jeu d’adresse par le biais d’une simple notification en vertu de l’article 14A du Kerala Gaming Act, 1960, et que l’interdiction du rami en ligne tout en autorisant le rami physique était arbitraire.

Les pétitionnaires ont également fait valoir que l’interdiction du rami en ligne joué pour des enjeux, qui était un jeu d’adresse reconnu, va à l’encontre de diverses décisions de la Cour suprême et de la Haute Cour.

Le jugement note que le rami en ligne joué avec ou sans enjeu reste un « jeu d’adresse »

Le gouvernement du Kerala est susceptible de faire appel de cette décision devant la chambre de division de la Haute Cour, ont indiqué des sources gouvernementales.

