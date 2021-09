La Haute Cour du Kerala annule l’interdiction du rami en ligne

Le Kerala représente 5 à 7% du segment total du rami en Inde.

Après Madras HC, c’est au tour du Kerala. La Haute Cour du Kerala a annulé lundi l’amendement à une notification du gouvernement émise en vertu de l’article 14A de la Kerala Gaming Act, 1960 visant à interdire le rami en ligne dans l’État. La pétition au Kerala HC a été déposée par quatre sociétés de jeux – Junglee Games India Pvt. Ltd, jouer à des jeux 24 × 7 Pvt. Ltd, chef des travaux numériques Pvt. Ltd et Gameskraft Technologies Pvt. Ltd a affirmé que la Cour suprême et diverses hautes cours avaient déjà déclaré le rami en ligne comme un jeu d’adresse, ce qui est légal en Inde. Un banc de juge unique du Kerala HC Justice TR Ravi a noté que la notification était arbitraire et violait le droit au commerce garanti par l’article 19 (1) (g) de la constitution. « Le rami en ligne joué avec ou sans enjeux reste un ‘jeu d’adresse’ », a déclaré le HC.

Pour Abhishek Malhotra, associé directeur, TMT Law Practice, le verdict a une fois de plus confirmé la distinction éprouvée entre les jeux d’adresse et les jeux de hasard. « L’arrêt renforce encore la jurisprudence sur la question selon laquelle l’inscription pertinente des paris et des jeux d’argent dans la liste II de la septième annexe de la Constitution peut ne pas conférer à la législature de l’État le pouvoir de promulguer une loi sur les paris vis-à-vis des jeux d’adresse. ,” il ajouta. Selon Roland Landers, PDG d’AIGF, le verdict du Kerala HC donnera un coup de fouet à l’industrie en encourageant les investissements menant à des avancées technologiques ainsi qu’à la génération de revenus et d’emplois.

Les jeux en ligne à base de cartes tels que le rami, le poker, entre autres, se jouent principalement en Inde du Sud et la région représente une part de marché importante pour le secteur. Selon les estimations de l’industrie, 30 à 40 % des revenus totaux des jeux d’adresse en Inde du Sud. Sur ce total, le Kerala représente 5 à 7% du segment total du rami en Inde. « Le Kerala contribue au début à une part à deux chiffres de TOSG et a connu un taux de croissance très sain en termes d’utilisateurs et de gameplay. Cette décision contribuera à éliminer la négativité autour des jeux d’adresse en ligne parmi le grand public, nous pouvons donc nous attendre à une bonne croissance à deux chiffres du Kerala à court terme. À long terme, nous voyons vraiment la croissance se maintenir et être un marché majeur pour nous, à la fois en termes de croissance des utilisateurs et des revenus », a souligné Amit Kushwaha, responsable de la stratégie de marque chez Gameskraft.

Pour donner une perspective, le 23 février 2021, le gouvernement du Kerala a publié une notification indiquant que le rami en ligne ne bénéficie pas d’une exemption de l’interdiction générale des jeux et des jeux de hasard accordée en vertu de l’article 14A de la Kerala Gaming Act, 1960 lorsqu’il est joué pour des mises. L’Assam, l’Orissa et le Telangana ont été les premiers États à interdire les jeux en ligne et, suivant les traces, l’Andhra Pradesh, le Tamil Nadu et le Karnataka ont adopté une interdiction générale des jeux de « paris » en ligne cette année. Cependant, le 3 août, la Haute Cour de Madras a annulé la loi de 2021 sur les jeux et la police du Tamil Nadu interdisant les jeux en ligne et l’a qualifiée d'”excessive et arbitraire”. Bien que Madras HC, Karnataka HC et la Cour suprême aient déclaré le jeu en ligne comme un jeu d’adresse, le gouvernement du Karnataka a adopté le 21 septembre 2021 un projet de loi interdisant le jeu ou les paris en ligne dans l’État avec une peine d’emprisonnement maximale de trois ans et une peine pouvant aller jusqu’à un Rs. lakh. « Le jugement de l’Honorable Haute Cour du Kerala est un autre ajout à la jurisprudence qui a toujours soutenu que les jeux d’adresse ne s’apparentent pas au jeu et sont protégés par l’article 19 (1) (g) de la constitution. La décision intervient peu de temps après le jugement de la Haute Cour de Madras et constitue un coup de pouce pour le secteur du jeu en plein essor en Inde », a déclaré Dinker Vashisht, vice-président des affaires générales de Games24x7.

En ajoutant la Haute Cour du Kerala à la liste sans cesse croissante des Hautes Cours déclarant les jeux en ligne tels que le rami et le poker comme des jeux d’adresse, on s’interroge sur la futilité de la nécessité pour le gouvernement d’adopter un projet de loi interdisant le secteur jugé légal aux yeux de la Cour suprême. Cour uniquement pour que le projet de loi soit annulé lorsqu’il est contesté devant le tribunal.

