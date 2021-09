La Haute Cour du Kerala demande à la Dhanlaxmi Bank d’ajourner l’AGA

in

La Haute Cour du Kerala a ordonné mercredi à la Dhanlaxmi Bank de s’abstenir de conclure l’assemblée générale annuelle prévue mercredi 29 septembre. Le banc unique de la Haute Cour a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à la banque d’ajourner l’AGA à un jour après avoir traité les affaires inscrites à l’ordre du jour de la réunion.

L’ordonnance du juge PB Suresh Kumar est intervenue à la suite d’une requête en bref déposée par KN Madhusoodanan, un actionnaire de la société, P Mohanan et Prakash DL, demandant aux intimés – la RBI et la banque Dhanlaxmi – de s’acquitter de leurs obligations légales en vertu de l’article 160. de la Loi sur les sociétés pour informer les membres de la candidature des requérants au poste d’administrateur conformément à l’article 160(2) de la Loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration de la banque a arbitrairement rejeté les candidatures des cinq candidats, dont l’actionnaire de premier plan Ravi Pillai (B Ravindran Pillai) et l’ancien administrateur indépendant PK Vijayakumar, déposées en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés, a déclaré à FE une source haut placée. Les pétitionnaires ont dû présenter leur candidature en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés après que le conseil d’administration a décidé de différer leur candidature.

« L’ordonnance d’urgence de HC a confirmé l’importance des actionnaires dans la nomination des administrateurs. La banque a rejeté les demandes sans aucune raison valable. L’AGA est suprême pour toute entreprise, y compris la société bancaire. Certains des administrateurs qui sont arrivés à ce poste avec les voix des actionnaires majoritaires se comportent maintenant comme s’ils avaient été nommés administrateurs par une autre autorité, et non par des actionnaires. L’ordonnance provisoire de HC est une révélation pour tous ceux qui tentent de minimiser l’importance des actionnaires dans l’administration de toute entreprise », a déclaré PK Vijayakumar.

