La Haute Cour nationale acquitte tous les accusés dans l’affaire Costa Bellver

17/12/2021 à 16:02 CET

RF

La Audience nationale a acquitté tous les accusés dans l’affaire Costa Bellver, l’une des causes de la Banque de Valence signalé par le Frob après avoir repris l’entité après avoir été secouru par l’État. Les magistrats ont rejeté l’accusation contre Domingo Parra ; les frères Eugenio, Enrique, Celia, Mercedes et Pedro Calabuig ; Aurelio Izquerdo, José Cortina et Manuel Setien des délits d’entreprise pour lesquels ils ont été poursuivis.

L’affaire était due à un achat et à une vente d’actions du complexe immobilier susmentionné à Castelló qui a causé des « dommages économiques » à la Banque de Valence et à Bancaja, tous deux finalement absorbés par CaixaBank, dépassant 29 millions d’euros. Au procès Domingo Parra a assumé la responsabilité, bien qu’il ait finalement été disculpé avec le reste des accusés. CaixaBank a présenté un mémoire le premier jour du procès dans lequel elle a confirmé avoir conclu, avec le Frob et le barreau de l’État, un règlement à l’amiable avec les frères Calabuig, qui contrôlent Global Omnium, l’ancien Aguas de Valence, à la suite de la qui retire les actions pénales et civiles intentées contre les employeurs.