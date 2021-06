La Haute Cour va se prononcer sur la contestation de la légalité du Protocole NI

in

a Haute Cour de Belfast doit rendre son jugement dans une contestation par des syndicalistes de la légalité du protocole d’Irlande du Nord.

Le contrôle judiciaire a été lancé au nom de syndicalistes de tout le Royaume-Uni, dont l’ancienne dirigeante du DUP Arlene Foster, l’ancien dirigeant de l’UUP Steve Aiken, le dirigeant du TUV Jim Allister, l’architecte de l’Accord de Belfast Lord Trimble, l’ancien député européen du Brexit Party Ben Habib et la baronne Hoey.

Le protocole fait partie de l’accord sur le Brexit et est profondément impopulaire auprès des syndicalistes car il crée une frontière commerciale entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et signifie que les règles de l’UE régissant le commerce des marchandises s’appliquent toujours en Irlande du Nord.

Le juge de la Haute Cour, le juge Colton, rendra sa décision mercredi.

Lors d’une audience le mois dernier, le conseiller juridique des dirigeants syndicalistes a fait valoir que le protocole est illégal car il viole les Actes d’Union et l’Accord du Vendredi Saint de 1998.

L’ancien procureur général d’Irlande du Nord, John Larkin QC, avait fait valoir que le protocole violait l’article 6 des Actes d’Union qui ont créé le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande en 1800, en laissant l’Irlande du Nord à l’intérieur de l’union douanière de l’UE.

Il a en outre affirmé que le protocole était contraire à la loi sur l’Irlande du Nord, la législation qui a promulgué l’accord du vendredi saint de 1998.

M. Larkin a déclaré à la cour que la loi stipule que “l’Irlande du Nord dans son intégralité reste une partie du Royaume-Uni” à moins qu’une majorité de personnes ne vote autrement lors d’un référendum.

Il a déclaré : « Si le pouvoir de légiférer pour l’Irlande du Nord peut être conféré à Bruxelles, il peut l’être tout aussi légalement à l’Oireachtas (Parlement irlandais).

L’un des affidavits lus devant le tribunal dans le cadre du contrôle judiciaire provenait de Lord Trimble, qui a écrit que « le protocole n’est pas conforme au principe du consentement inscrit dans l’accord du vendredi saint ».

Son affidavit disait : « Nous avons enduré 35 ans d’une campagne terroriste, les terroristes n’ont pas réussi. L’objectif principal de l’Accord de Belfast était de mettre un terme à ce terrorisme et de présenter une voie démocratique à suivre.

« Le Protocole ignore le principe du consentement. L’Irlande du Nord ne fait plus entièrement partie du Royaume-Uni, elle a été en partie annexée par l’UE.

Mais en réponse, un avocat du gouvernement a déclaré à la Haute Cour que le Protocole d’Irlande du Nord est une « application orthodoxe de la souveraineté parlementaire ».

Tony McGleenan QC a déclaré que les demandeurs “demandaient au tribunal d’ignorer la volonté du Parlement exprimée dans la législation primaire”.

M. McGleenan a fait valoir que l’Irlande du Nord reste sur le territoire douanier du Royaume-Uni, de sorte qu’il n’y a pas de violation des Actes d’Union.

Quel que soit le jugement rendu mercredi, il est probable qu’il soit fait appel et l’affaire pourrait se retrouver devant la Cour suprême.