La haute performance devient bon marché

Hisense est devenu le champion TV budget et milieu de gamme. Au cours des dernières années, il a développé sa technologie ULED, en partenariat avec Roku et Google, et a veillé à ce que ses téléviseurs restent à un prix abordable. Il y a quelques mois, nous avons testé le Hisense U8G, qui s’est imposé comme un sérieux problème. Mais vous pouvez en fait obtenir une expérience de visionnement très similaire à un prix inférieur, grâce au Hisense U7G.

Bien sûr, les téléviseurs ne sont pas identiques. L’U8G offre une luminosité plus élevée, une meilleure gradation locale, et plus encore. C’est à peu près mieux à tous points de vue. Mais ce n’est qu’un peu mieux à tous points de vue. Le Hisense U7G se démarque-t-il de son frère légèrement plus cher ? Découvrez-le dans notre revue complète Hisense U7G. Notez que nous examinons le modèle 65 pouces, mais il est également disponible en modèles 55 pouces et 75 pouces.

Conception et configuration Hisense U7G

Les téléviseurs Hisense n’offrent généralement pas les designs les plus modernes, mais ils sont plus que suffisamment modernes. Chaque nouvelle génération de téléviseurs de la société semble se vanter d’avoir des lunettes légèrement plus fines et un look plus haut de gamme – et ce n’est pas différent avec le Hisense U7G. Le téléviseur est doté de pieds minces et anguleux, avec de minuscules cadres. En bas, il y a un petit module qui abrite les microphones de champ lointain et les voyants LED pour indiquer l’état de Google Assistant. C’est un super look.

Les pieds du téléviseur peuvent en fait être installés à deux endroits différents, soit sur les côtés éloignés du téléviseur, soit plus près du centre. J’ai placé les jambes près du centre, mais le résultat a été que ma barre Polk React ne tenait que à peine. Si vous avez une barre de son, opter pour l’installation de pieds plus éloignés est probablement la voie à suivre. Quoi qu’il en soit, c’est bien que vous ayez des options ici.

Micro Hisense U7G Source de l’image : Christian de Looper pour .

À l’arrière du téléviseur, vous trouverez toutes les entrées et sorties. Il existe quatre ports HDMI, dont deux prennent en charge HDMI 2.1 et un autre prend en charge eARC. Vous obtiendrez également deux ports USB, un port optique et une prise casque. C’est à peu près tout ce dont vous aurez besoin.

La télécommande est assez standard. Il s’agit d’une télécommande noire avec des commandes logicielles et des commandes d’accès rapide pour la plupart des services de streaming les plus importants. Il y a aussi un bouton Google Assistant, ce qui est utile.

La configuration du téléviseur est très simple, en particulier pour ceux qui ont déjà configuré un téléviseur Android. Vous vous connecterez à votre compte Google et suivrez les invites à l’écran. Vous serez également invité à coupler votre télécommande via Bluetooth lors du processus de configuration, ce qui est pratique. Et, vous pouvez également télécharger vos applications de streaming préférées à ce stade.

Logiciel et fonctionnalités Hisense U7G

L’expérience globale du logiciel sur le Hisense U7G était excellente. Fini le temps où Android TV fonctionnait lentement sur tout sauf les téléviseurs les plus haut de gamme. De nos jours, Android TV est fluide et réactif, même sur les téléviseurs à moins de 1 000 $.

Pour les non-initiés, Android TV est relativement facile à naviguer. Vers le haut, vous trouverez une sélection de vos applications de streaming. Ensuite, vous trouverez des lignes de contenu de ces services en dessous. Cela signifie que vous pouvez rapidement accéder aux émissions et aux films que vous avez regardés sans avoir à naviguer dans les interfaces d’applications souvent terribles. Je te regarde, HBO Max.

Comme on peut s’y attendre d’un produit basé sur Android, Google Assistant est à l’avant-plan. Vous pouvez accéder à l’assistant sur la télécommande avec le bouton dédié et vous pouvez simplement utiliser la commande “Hey Google”. Vous pouvez même utiliser cette commande lorsque le téléviseur est éteint, pour contrôler des éléments tels que des produits pour la maison intelligente et pour rechercher des informations sur le Web. Cela élimine le besoin d’avoir un Google Home ou un autre haut-parleur alimenté par l’assistant dans la pièce.

Bien sûr, le revers de la médaille est que vous n’aurez pas accès à des fonctionnalités en dehors de l’écosystème de Google. De plus en plus de téléviseurs prennent en charge des choses comme HomeKit et AirPlay, mais vous ne l’obtiendrez pas ici. Vous pourrez cependant intégrer le téléviseur avec Alexa, si vous le souhaitez.

Performances Hisense U7G

Alors, comment fonctionne le Hisense U7G ? Parfaitement. Bien sûr, il ne battra pas les options les plus chères, mais c’est facilement l’un des téléviseurs les plus performants de sa gamme de prix.

Logiciel Hisense U7G Android TV Source de l’image : Christian de Looper pour .

Tout d’abord, les spécifications. Le téléviseur prend en charge une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il offre également la prise en charge HDR10 et Dolby Vision, ainsi qu’un taux de rafraîchissement variable (VRR) et AMD FreeSync. Il dispose également de 72 zones de gradation et d’une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits. En d’autres termes, c’est une excellente option pour les joueurs et les cinéphiles.

En règle générale, le téléviseur présente des couleurs vives et vives et des niveaux de noir relativement profonds, grâce à la technologie de gradation locale proposée. Des émissions comme Our Planet de David Attenborough sont absolument époustouflantes, et même si j’ai rapidement désactivé le lissage du mouvement, obtenir une excellente image n’a pas nécessité trop de falsification.

Le téléviseur est également capable de bien fonctionner en SDR. Le bureau avait toujours fière allure, et la technologie de mise à l’échelle sur le téléviseur a rendu la vidéo 1 080p proche de la qualité 4K. Et, le téléviseur offre une excellente luminosité de pointe, même en SDR.

Le panneau que nous avons examiné n’était pas totalement parfait. Il y avait un peu de floraison, et le panneau avait un peu de cet effet de «fenêtre sale», mais vraiment seulement lors de la visualisation d’images de test – donc la plupart ne le remarqueront pas dans l’utilisation quotidienne.

Les angles de vision ici sont bons, mais pas excellents. La luminosité s’estompe un peu sous un angle et les couleurs ne ressortent pas autant. Ce téléviseur convient mieux aux configurations où vous regarderez de face.

Télécommande Hisense U7G Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien qu’excellent, le U7G est battu par le U8G haut de gamme de Hisense, qui offre plus de zones de gradation et une luminosité plus élevée. Mais si vous ne voulez pas étirer votre budget aux niveaux U8G, alors l’U7G offre une excellente image dans l’ensemble.

Son Hisense U7G

La qualité audio offerte par le Hisense U7G n’est pas mauvaise. Comme c’est généralement le cas avec les téléviseurs de cette gamme de prix, si vous pouvez vous permettre d’acheter une barre de son, vous devriez le faire. Même une barre de son bon marché améliorera considérablement votre expérience audio.

À la rigueur, cependant, l’audio est bien ici. Vous n’obtiendrez pas beaucoup de basses et d’extensions haut de gamme, mais il semble que la qualité audio offerte par certains de ces téléviseurs bas de gamme s’améliore.

Conclusion

Il n’y a pas de surprises ici – le Hisense U7G est un excellent téléviseur dans sa gamme de prix. Le téléviseur offre une excellente qualité d’image, une expérience logicielle réactive et toutes les fonctionnalités que même les joueurs passionnés voudraient. C’est un peu plus cher que son prédécesseur, mais si vous recherchez un excellent téléviseur dans la fourchette de prix inférieure à 900 $, c’est le téléviseur qu’il vous faut.

La compétition

Si vous pouvez vous permettre de dépenser un peu plus, alors le Hisense U8G vaut la peine d’être considéré, avec sa luminosité plus élevée et son nombre accru de zones de gradation. Si vous pouvez étirer votre budget, le Hisense U8G est le téléviseur qu’il vous faut. Sinon, l’U7G reste une excellente option.

Dois-je acheter le Hisense U7G ?

Oui. Si vous ne voulez pas étirer votre budget pour obtenir le U8G, le U7G est le téléviseur qu’il vous faut.

