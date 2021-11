La hiérarchie d’Aston Villa confiante dans le transfert rapide de Steven Gerrard avec des frais d’indemnisation sans souci

Aston Villa fera une approche officielle aux Rangers pour le patron Steven Gerrard mercredi avec les responsables du club convaincus qu’ils peuvent conclure un accord, selon des rapports.

Gerrard, qui est à la tête d’Ibrox depuis trois ans et demi, a indiqué qu’il était « intéressé » par le rôle à Villa Park. Les responsables de la Villa auraient vérifié les antécédents de Gerrard et sondé ses représentants. Et le Telegraph rapporte que Villa est sur le point d’entamer des pourparlers avec l’homme de 41 ans, tant que les Rangers leur accordent un poste.

Le Guardian suggère que l’approche viendra dans les prochaines 48 heures, mais le Rapport d’enregistrement quotidien ce contact viendra mercredi.

Gerrard est sous contrat jusqu’en 2024 chez Ibrox. Le nouvel accord qu’il a signé en décembre 2019 devrait inclure une clause de rupture de plus de 2 millions de livres sterling. Ce chiffre d’indemnisation ne rebutera pas les propriétaires de Villa Nassef Sawiris et Wes Edens.

La paire ambitieuse recherche une amélioration par rapport à la 11e place de Villa la saison dernière. La série de cinq défaites consécutives de Villa leur a suffi pour hache Dean Smith dimanche après trois ans à la barre.

Sawaris et Edens espèrent conclure un accord rapide pour Gerrard, qui s’est récemment éloigné du poste de Newcastle.

Le média écossais suggère que le directeur général Christian Purslow, qui a passé cinq ans à Liverpool en tant que directeur général, est convaincu que Villa peut conclure un accord pour Gerrard.

Purslow connaît bien sûr Gerrard depuis son séjour à Anfield et il espère « agir rapidement ».

Les Rangers ont cependant une série de matchs importants à l’horizon. Et ils ne voudront pas rester trop longtemps sans manager.

Ils affrontent Hibs en demi-finale de la Coupe de la Ligue écossaise après la pause internationale et ont une date cruciale en Ligue Europa avec le Sparta Prague peu de temps après.

Gerrard a déjà parlé d’obtenir des titres de Premiership consécutifs. Il a également déjà insisté sur le fait qu’il était heureux en Écosse.

Mais l’intérêt de Villa a fait tourner la tête de l’ancien skipper de Liverpool. Le télégraphe insiste le sentiment est réciproque et l’affaire pourrait avancer rapidement mercredi.

Hjulmand s’éloigne de Villa Talk

L’entraîneur belge Roberto Martinez est également sur la liste restreinte de Villa en cas d’échec d’un transfert pour Gerrard.

Pendant ce temps, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand, 49 ans, s’est déclaré hors de combat.

Hjulmand a déclaré : « Je suis heureux d’être l’entraîneur national danois et je ne vais nulle part pour le moment. Je pense que je viens juste de commencer. Je suis en train de découvrir ce que cette équipe peut faire.

« Et j’aime le travail. Pour moi, c’est un grand défi de voir jusqu’où nous pouvons aller. À quel point nous pouvons bien jouer parce que nous avons une équipe très excitante avec un grand potentiel. »

