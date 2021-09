La Hit Machine de Ricky Nelson frappe à nouveau

Ricky Nelson était un luminaire sur les murs de la chambre et les tourne-disques de millions de fans américains à partir de son 17e anniversaire. Déjà célébrité à la radio et à la télévision, il fait ensuite irruption dans le hit-parade en mai 1957 avec « A Teenager’s Romance ». Il a fallu un peu plus de temps à sa popularité pour parcourir l’Atlantique, les fans britanniques lui donnant son premier très grand succès là-bas avec “Pauvre petit fou” à l’été 1958.

Après avoir ouvert cette porte, Nelson est devenu un habitué des charts britanniques. “Poor Little Fool” a été suivi par le succès du Top 10 pour “Someday” et “It’s Late” et deux autres hits du Top 20, avant que le nouveau classement du 11 septembre 1959 ne montre Ricky avec une nouvelle entrée pour “Just A Little Too Much. “

Comme toujours, le single est apparu à Londres au Royaume-Uni et à Imperial chez nous, où la chanson de Johnny Burnette avait récemment atteint la 9e place. Nelson n’avait encore que 19 ans et c’était déjà son dixième succès dans le Top 10 aux États-Unis. La chose la plus remarquable à propos de cette statistique est que son 11e est venu avec l’autre côté du même single.

Deux coups pour le prix d’un

Il était assez courant pour les deux côtés d’un 45 de gagner des positions distinctes dans les charts aux États-Unis, où “Sweeter Than You” a atteint le Hot 100 une semaine plus tard et a également atteint la 9e place. Ce n’était pas la première fois que deux chansons de Nelson s’affrontaient, chacune prenant la tête à différentes étapes. Il a fourni la réponse à la question trivia du graphique de savoir quel artiste avait eu deux succès n ° 9 différents aux États-Unis à deux semaines d’intervalle en août 1959.

Une telle activité graphique était beaucoup plus inhabituelle sur le marché britannique, qui avait “Just A Little Too Much” comme face B britannique nominale de “Sweeter Than You”. Cette dernière chanson est entrée dans les charts une semaine plus tôt et a atteint la 19e place. Mais “Sweeter Than You” n’a été classé à part entière que pendant trois semaines, dépassé par la popularité de “Too Much”.

Bientôt, les deux côtés apparaîtraient sur son album Songs By Ricky, qui a atteint le n ° 22 aux États-Unis. Comme tous ses albums, il n’a pas réussi à faire partie des best-sellers britanniques, mais à 45 tours par minute, Ricky Nelson était une véritable machine à succès.

