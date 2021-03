La holding chinoise Ping An dépasse Tencent dans la course aux brevets blockchain

Le conglomérat chinois Ping An Group a déposé le plus grand nombre de brevets liés à la blockchain en 2020, selon un nouveau rapport.

Le magazine spécialisé sur la propriété intellectuelle Intellectual Asset Management a publié un rapport sur les classements des principaux détenteurs de brevets blockchain au monde. Sur la base des données du Derwent World Patents Index, le classement montre que Ping An a déposé 1215 familles de brevets blockchain l’année dernière, plus que Tencent et Ant Group réunis.

Possédant un total de 1749 familles de brevets blockchain, Ping An a fortement augmenté son nombre de demandes de brevets l’année dernière, contre 291 en 2019. Basée à Shenzhen, Ping An exploite un conglomérat financier et d’assurance, fournissant une large gamme de services, y compris les banques, gestion d’actifs et fiducies. La société a consolidé sa présence dans l’industrie, Ping An Bank ayant mis en place une boutique axée sur la blockchain en 2018.

Ping An a dépassé Tencent par le nombre total de familles de brevets déposées historiquement, Tencent ayant un total de 1 666 demandes de familles de brevets. Ant Group, qui a déposé 586 brevets l’année dernière, reste le plus grand breveté blockchain avec un total de 2298.

Source: Gestion des actifs intellectuels

Le géant mondial de la technologie IBM est la seule entreprise américaine mentionnée dans le rapport, classée quatrième avec un total de 647 brevets blockchain en 2019. Bien que les entreprises chinoises dominent le monde en nombre de brevets, les brevets blockchain d’IBM ont le taux de citations le plus élevé du secteur. . La société détient également certains des premiers droits intellectuels dans l’espace de la blockchain, note le rapport.

Source: Gestion des actifs intellectuels

Selon le rapport, le nombre de demandes de brevet mondiales annuelles pour la blockchain a régulièrement diminué au cours des trois dernières années, passant de 12300 en 2018 à 11299 en 2019. En 2020, un total de 9415 familles de brevets liés à la blockchain ont été déposés, les données dit.